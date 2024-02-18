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مواجهة صعبة لشلباية ببداية مشواره بـقطر المفتوحة للتنس

2/18/2024 2:24:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يستهل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مشواره، اليوم، ببطولة قطر المفتوحة للتنس ذات الـ250 نقطة، بمواجهة صعبة تجمعه مع الأسترالي ألبكسي بوبيرين (المصنف 45 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة التي تقام أحداثها على الملاعب الصلبة حتى السبت المقبل.
ويتطلع شلباية (المصنف 187 عالميا)، وهو اللاعب الأقل تصنيفا من بين المشاركين في البطولة، لتحقيق المفاجأة والمضي بعيدا فيها، باعتباره اللاعب العربي الوحيد المشارك بها، حيث من المتوقع أن يحظى بدعم جماهيري من مختلف الجاليات العربية المتواجدة بالدوحة.
وأصبح شلباية من أهم الرياضيين الذين يمثلون الأردن في المحافل الكبيرة، حيث يشارك باستمرار في أهم المنافسات بكرة المضرب، ويحقق نتائج جيدة، وحظي مؤخرا بإشادة اللجنة الأولمبية الدولية، علما بأنه كان قريبا من بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، بخسارته في المباراة الفاصلة أمام الأسترالي عمر جاسيكا.
وتضم البطولة عددا من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: الروسي أندريه روبليف (المصنف 5 عالميا)، كارين خاشانوف (المصنف 17 عالميا)، الفرنسي إيجو هومبيرت (المصنف 18 عالميا)، الكازخي ألكسندر بوبليك (المصنف 23 عالميا)، الإسباني أليخاندرو فوكينا (المصنف 24 عالميا)، الألماني يان لينارد شتوف (المصنف 25 عالميا)، الإيطالي لورينزو موسيتي (المصنف 26 عالميا)، الهولندي تالون جريكسبور (المصنف 29 عالميا)، الصيني تشانغ تشي تشين (المصنف 47 عالميا)، الإيطالي لورينزو سونيجو (المصنف 48 عالميا)، البريطاني أندي موراي (المصنف 50 عالميا)، الفنلندي إميل روسوفووري (المصنف 55 عالميا)، الكازخي ألكسندر شيفتشينكو (المصنف 57 عالميا)، المجري فابيان ماروزسان (المصنف 61 عالميا)، الروسي بافيل كوتوف (المصنف 65 عالميا)، الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب (المصنف 66 عالميا)، الأسترالي كريستوفر أوكونيل (المصنف 67 عالميا)، الفرنسي جايل مونفيس (المصنف 70 عالميا)، والمجري مارتون فوتشوفيتش (المصنف 86 عالميا).
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة ما يقارب مليون ونصف المليون دولار، حيث يحصل الفائز باللقب على مبلغ مادي يبلغ 212 ألفا و300 دولار و250 نقطة، فيما يضمن الوصيف مبلغ 123 ألفا و840 دولارا و165 نقطة، فيما سيضمن شلباية حال بلوغه ثمن النهائي 25 نقطة و24.500 دولار.
وكان شلباية قد شارك العام الماضي بالبطولة ذاتها للمرة الأولى في تاريخه، وخرج من دور الـ32، حيث ودع المنافسة على يد الكوري الجنوبي كوون سون وو بالخسارة بمجموعتين لواحدة بواقع (3-6) (6-3) (4-6)، بعد أداء مميز للشاب البالغ من العمر 20 عاما أمام سون وو الذي كان يحتل وقتها المركز 63 عالميا.
وخسر شلباية، مؤخرا، فرصة التقدم ببطولة "المنامة تشالنجير" ذات الـ125 نقطة، التي جرت الأسبوع الماضي، بوداعها من الدور ربع النهائي على يد الكازخي ميخائيل كوكوشكين بمجموعتين دون رد، علما بأنه تخطى الإيطالي فابيو فونيني في ثمن النهائي بمجموعتين لواحدة، والفوز على السلوفاكي جوزيف كوفاليك في دور الـ32 بمجموعتين نظيفتين.

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