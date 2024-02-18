حداد يعتذر ويعود لتدريبات الفيصلي.. الفاخوري يحدد موعد زفافه

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

حداد يعتذر رسميا ويستعد للعودة للمشاركة في مباريات الفيصلي

قدم لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم إحسان حداد، كتابا رسميا إلى إدارة النادي، يعتذر فيه عما بدر منه تجاه المدير الفني أحمد هايل، خلال مباراة الفريق أمام شباب الأردن، ضمن منافسات دوري المحترفين، والتي تسببت في إصرار المدرب على إبعاده عن الفريق. وجاء اعتذار حداد للنادي وجماهيره ومدربه، ليشكل خطوة متقدمة لوأد الخلاف بين الطرفين، وبالتالي عودة الأمور إلى مجاريها، وعودة اللاعب للمشاركة في التدريبات والمباريات، بعد احتجابه عنها في الفترة الماضية.

ورحبت جماهير الفيصلي ببوادر طي الخلاف بين الطرفين، معتبرين أن هايل وحداد يعدان من أبرز نجوم الكرة الأردنية والفيصلاوية، ولا يمكن أن يتواصل الخلاف.

حارس مرمى الوحدات يحدد موعد زفافه

حدد حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الوحدات عبدالله الفاخوري، يوم الأحد 25 من الشهر الحالي، موعدا لإقامة حفل زفافه في إحدى صالات الأفراح في عمان.

وبدأ الفاخوري بتوزيع رقاع الدعوة إلى الأصدقاء والأقارب، لتشريفه في هذا الحفل الذي سبق وأن تم تأجيله في وقت سابق، تعاطفا مع الأهل في غزة.

كتابا احتجاج من الوحدات للاتحاد

أكد مسؤول في إدارة نادي الوحدات، أن الإدارة ستقوم بإرسال كتابي احتجاج إلى اتحاد كرة القدم، بسبب حدثين حصلا مؤخرا.

المصدر أكد أن الوحدات سيقوم بإرسال كتاب احتجاج على حكم مباراة الفريق، أول من أمس، أمام الحسين إربد، بسبب احتساب ركلتي جزاء، على اعتبار أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي، مع مطالبة بحل لجنة الحكام.

الاحتجاج الثاني للوحدات، يتمثل في كيفية إرسال المنتخب الوطني لاعبه أنس العوضات للعلاج في قطر خلال تواجد المنتخب، من دون إبلاغ النادي بالتفاصيل وهذه الخطوة، الأمر الذي أربك الجهاز الفني للوحدات الذي تفاجأ باحتجاب اللاعب عن مباراة الحسين إربد بسبب الإصابة.

أبو شنب يرحل عن شباب الأردن

رحل لاعب فريق شباب الأردن لكرة القدم فيصل أبو شنب، عن صفوف فريقه، بعد انتهاء عقده رسميا مع النادي.

وأعلن اللاعب، على صفحته الشخصية، إتمام فسخ عقده مع شباب الأردن بناء على رغبته، متمنيا للفريق التوفيق في المرحلة المقبلة من دوري المحترفين. وكان حارس مرمى شباب الأردن أحمد الجعيدي، سبق وأن أعلن فسخ عقده مع النادي أيضا.

السلط يستقطب 3 لاعبين

استقطب فريق السلط لكرة القدم اللاعبين حمد البلاونة ومحمد العدوان ومحمود موافي، لمشاركته مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

ولعب البلاونة وموافي في المرحلة الماضية مع فريق الجزيرة، فيما لعب العدوان في صفوف فريق الجليل خلال مرحلة الذهاب من دوري المحترفين.

ويبحث السلط عن نتائج أفضل في مرحلة الإياب، بقيادة

المدير الفني الجديد عمار الزريقي.

لقاء حافل بالذكريات لنجوم الجزيرة القدامى

شهد مقر نادي الجزيرة، أول من أمس، لقاء بعبق الذكريات، لعدد من نجوم فريق الجزيرة القدامى لكرة القدم في فترة الثمانينيات، في سهرة استذكر فيها النجوم أيام الزمن الجميل. وجاء هذا التجمع لهؤلاء النجوم، للاطمئنان على زميلهم حلمي طه الذي سبق وأن تعرض لوعكة صحية.

وكان اللقاء الذي جاء بترتيب من نجم فريق الجزيرة السابق عمر الكيالي الذي كان يلقب بالصاروخ، كفرصة مثالية للقاء عدد كبير من النجوم الذين لم يلتقوا منذ فترة طويلة، بسبب ظروف السفر ومشاغل الحياة. وبرز من النجوم الحاضرين؛ رئيس النادي الحالي الكابتن نبيل التلي وزكريا هارون عضو مجلس الإدارة والكابتن حلمي طه ومحمد خليل وحمد الطحان وحسين أبو غيث وهاني صبحا ورفيق جودت وعمر كيالي وفراس القاضي وعصام التلي وتوفيق الصاحب ومازن الصغير ومعتز الريشة، وأعضاء الهيئة العامة جلال يعقوب ومحمود الزواهرة ووليد البسط.

كواليس النجوم

. نادي سحاب قرر تعيين المدرب محمد المحارمة مديرا فنيا لفريق الكرة خلال المرحلة المقبلة من دوري المحترفين... الجهاز المعاون يضم ظاهر السردي وبهاء جمال ومدرب الحراس مازن عبيد.

. لوحة الإعلانات التي تم استحداثها مؤخرا في ستاد عمان الدولي، كانت معطلة، خلال مباراة فريقي الفيصلي وشباب العقبة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.. أيضا لوحات الإعلانات في ستاد الحسن كانت معطلة خلال مباراة الحسين إربد والوحدات... ملاحظة ثانية في مدرجات ستاد عمان، تمثلت في عدم إعادة استصلاح المقاعد التي تم تكسيرها سابقا من قبل الجماهير.

. رئيس نادي الرمثا خالد الزعبي، تواجد في المنصة الرسمية لمباراة فريقي الحسين إربد والوحدات التي جرت أول من أمس، على ستاد عمان، ضمن منافسات دوري المحترفين.

. لقاء رؤساء أندية المحترفين مع اتحاد الكرة الذي كان مقررا اليوم أو غدا، تم تأجيله بطلب من الاتحاد، بسبب الحاجة لرسم استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة... التأجيل لم يرق لأندية المحترفين التي كانت تتوق لهذا اللقاء في أسرع وقت.