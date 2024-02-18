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النشميات يبدأ حملة الدفاع عن لقب غرب آسيا بمواجهة السعودية اليوم

2/18/2024 2:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يدشن المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم حملة الدفاع عن لقب بطولة غرب آسيا، وذلك عندما يواجه المنتخب السعودي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم على ملعب رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن النسخة الثامنة للبطولة التي تستضيفها مدينة جدة حتى 29 من شهر شباط (فبراير) الحالي بمشاركة 8 فرق.
ويتطلع منتخب السيدات في تحقيق انطلاقة جيدة وتأكيد تفوقه على منتخبات غرب القارة، بعد حصوله على اللقب في 5 مناسبات سابقة، في حين تمكن المنتخب الإماراتي من التتويج باللقب مرتين، وكان المنتخب الوطني قد حل وصيفا في مرة واحدة.
وتنطلق البطولة اليوم بلقاء منتخب غوام ونظيره اللبناني عند الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته ولحساب المجموعة الأولى أيضا، فيما تقام يوم غد مباراتان ضمن المجموعة الثانية، حيث يلتقي منتخب نيبال مع سورية، ويواجه المنتخب الفلسطيني نظيره العراقي.
وكان منتخب "النشميات" قد توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة، والتي أقيمت صيف العام 2022، حيث نجح في الفوز بجميع المباريات وتحقيق العلامة الكاملة، فيما حصل على لقب النسخة الأولى في العام 2005، والنسخة الثانية في العام 2007، والنسخة الخامسة في العام 2014، والنسخة السادسة في العام 2019.
وبدأ المنتخب تدريباته بحضور اللاعبات المحليات عقب انتهاء دوري المحترفات نهاية العام الماضي، تحت قيادة المدير الفني ماهر أبو هنطش، ومساعده حسونة الشيخ، ومدرب حراس المرمى وليد ميخائيل، فيما انضم مؤخرا عدد من اللاعبات اللواتي يمثلن فرقا بالخارج.
وتضم قائمة المنتخب الوطني بالبطولة حاليا 23 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين حربي، لانا فراس، هيا خليل، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، عليا نائل، نور زوقش، نور المشايخ، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، رزان الزاغة، بانة البيطار، ميساء جبارة، روزبهان فريج، مي سويلم، تالا البرغوثي، لينا الصاحب ولين البطوش.
ولم تلتحق لاعبة نادي يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح حتى اللحظة بصفوف المنتخب بسبب عدم إقامة البطولة خلال فترة التوقف الدولية، بانتظار التحاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويملك المنتخب رغبة كبيرة في الفوز على المنتخب السعودي في أول مواجهة تاريخية بينهما على جميع الأصعدة، نظرا لتشكيل المنافس منتخب سيدات بالفترة الماضية، وتسجيل مشاركته الرسمية الأولى خلال هذه البطولة.
ومن المتوقع أن يدفع أبو هنطش بتشكيلة أساسية مكونة من روند كساب، رند أبو حسين، آية المجالي، لانا فراس، نور زوقش، زينة حازم، مي سويلم، روزبهان فريج، إيناس الجماعين، ميساء جبارة وبانة البيطار.
وعلى الطرف المقابل، يسعى المنتخب السعودي بقيادة المدرب لويس كورتيس، بالاستفادة من عامل استضافة البطولة، بهدف تحقيق أفضل النتائج ومحاولة خطف إحدى بطاقتي العبور للدور الثاني، بحيث تنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.
ويضم المنتخب السعودي عدد من اللاعبات اللواتي برزن في بطولة الدوري هناك مع عدة أندية، ومنهن: عبير ناصر، بيان صدقة، هلا خاشقجي، جوري طارق، تالة الغامدي، موضي عبد المحسن، مباركة محمد، ريم البلوشي، صبا توفيق، نوف سعود وشروق الهوساوي.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 74 عالميا و14 آسيويا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فيما دخل المنتخب السعودي التصنيف حديثا ويتواجد في المركز 175 عالميا.
وذكر أبو هنطش أمس في المؤتمر الصحفي لفرق المجموعة الأولى، أن المنتخب استعد جيدا للبطولة من خلال التدرب لفترة طويلة بالمرحلة الماضية، إلى جانب الوصول المبكر للسعودية، مشيرا إلى أن المنتخب جاهز للحفاظ على اللقب رغم وجود أكثر من منتخب يتطلع للمنافسة.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة يوم الأربعاء بملاقاة غوام، على أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة المنتخب اللبناني (وصيف النسخة الماضية) الجمعة المقبل.

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