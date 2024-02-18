الحمود والرواحي يصلان لخط النهاية في رالي السويد الثلجي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان-_- أنهى عطا الحمود الذي يلعب دور الملاح للمتسابق العماني عبدالله الرواحي يوم أمس، رالي السويد ضمن منافسات بطولة العالم للراليات (JWRC) المكونة من 5 جولات، وهي التجربة الأولى لهما في الدول الاسكندنافية.
وأكد الحمود في تصريحات خاصة لـ"الغد"، مواجهته مع الرواحي بعد العوائق في المرحلة الأخيرة ما أدى إلى توقفهما.
وأضاف: "يوم السبت خسرنا نحو 40 دقيقة بسبب توقفنا لتعرضنا لمشاكل في المرحلة، هدفنا كان اكتساب خبرة جديدة على مسارات ثلجية ويعد رالي السويد من اصعب راليات بطولة العالم ويشارك في بطولة العالم للراليات (JWRC) متسابقين اقوياء واستعدادا لرالي السويد كانوا قد شاركوا في رالي ارتيك".
وتابع: "سعداء بإنهاء الرالي وعدم الانسحاب منه في أول تجربة لنا، قمنا بالتعرف على أسلوب أداء المتسابقين العالميين وطريقة تحهيزهم لسياراتهم وتعلمت أنا والرواحي كثيرا في رالي السويد، حيث كنا منذ سنوات نشارك على مسارات رملية واسفلتية".
وختم: "الأن أصبح بمقدورنا المشاركة في رالي كرواتيا، الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات (JWRC) في شهر نيسان (ابريل) المقبل، ومن ثم سنشارك في رالي الأردن الدولي".
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