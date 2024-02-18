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الحمود والرواحي يصلان لخط النهاية في رالي السويد الثلجي

2/18/2024 2:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-_- أنهى عطا الحمود الذي يلعب دور الملاح للمتسابق العماني عبدالله الرواحي يوم أمس، رالي السويد ضمن منافسات بطولة العالم للراليات (JWRC) المكونة من 5 جولات، وهي التجربة الأولى لهما في الدول الاسكندنافية.
وأكد الحمود في تصريحات خاصة لـ"الغد"، مواجهته مع الرواحي بعد العوائق في المرحلة الأخيرة ما أدى إلى توقفهما.
وأضاف: "يوم السبت خسرنا نحو 40 دقيقة بسبب توقفنا لتعرضنا لمشاكل في المرحلة، هدفنا كان اكتساب خبرة جديدة على مسارات ثلجية ويعد رالي السويد من اصعب راليات بطولة العالم ويشارك في بطولة العالم للراليات (JWRC) متسابقين اقوياء واستعدادا لرالي السويد كانوا قد شاركوا في رالي ارتيك".
وتابع: "سعداء بإنهاء الرالي وعدم الانسحاب منه في أول تجربة لنا، قمنا بالتعرف على أسلوب أداء المتسابقين العالميين وطريقة تحهيزهم لسياراتهم وتعلمت أنا والرواحي كثيرا في رالي السويد، حيث كنا منذ سنوات نشارك على مسارات رملية واسفلتية".
وختم: "الأن أصبح بمقدورنا المشاركة في رالي كرواتيا، الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات (JWRC) في شهر نيسان (ابريل) المقبل، ومن ثم سنشارك في رالي الأردن الدولي".

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