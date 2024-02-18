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الكراتيه يكتفي ببرونزية شقرة في سلسلة K1

2/18/2024 2:24:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان –hgy]– اختتم المنتخب الوطني للكراتيه، مشاركته في الجولة الثانية من سلسلة بطولات الاتحاد الدولي "K1"، والتي أقيمت في مدينة لارنكا القبرصية.
وأحرز لاعب المنتخب الوطني عمر شقرة الميدالية البرونزية في منافسات وزن (تحت 60 كغم)، بفوزه على الأوزبكي أولوجبيك علي بويف بنتيجة (4-0) في دور الترضية، وذلك بعدما تخطى منافسيه، لاعب ماكاو سينج (8-0) والياباني هيروكي ايتو (8-5) والإيراني بواري اجاداسي (1-0) والماليزي كومار سيلفام (7-0)، قبل أن يخسر أمام الكولومبي ديفيد جوان (0-2) في الدور نصف النهائي.
ولم يحقق اللاعبون، لين حقروص (وزن تحت 55 كغم)، أحمد أبو هزيم ووسيم سلامة (وزن تحت 60 كغم)، منى الديري وجود الضروس (وزن تحت 68 كغم)، أحمد شديد وسيف بني فارس (وزن تحت 75 كغم)، يوسف نوفل وزكي أبو قاعود (وزن فوق 84 كغم)، أي نتائج بعدما غادروا البطولة من أدوارها الأولى.
وقال د. إياد الملاح الناطق الإعلامي لاتحاد الكاراتيه في تصريحات على هامش ختام المشاركة: "يثمن مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه هذا الإنجاز الجديد والجهود الكبيرة التي يقدمها لاعبو المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري".
وأكد الملاح حرص اتحاد اللعبة على توفير جميع الإمكانات لتحقيق المزيد من الإنجازات. وترأس وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة، فراس حسونة عضو مجلس إدارة اتحاد الكراتيه، وضم إلى جانبه المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد ابراهيم والمدرب محمد فتيان والمعالجة هلا المحارمه والحكمين الدوليين فايق الجعفري وهنادي البنا.

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