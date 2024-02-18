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جولة ألمانيا ترسم طريق بطل الجمباز أبو السعود نحو التأهل للأولمبياد

2/18/2024 2:24:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – "ميدالية ذهبية جديدة"، عنوان لتتويج منتظر في إحدى الجولات الثلاث المتبقية من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز، وخطوة تفصل لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود على جهاز "حصان المقابض"، عن تحقيق حلم التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، للمرة الأولى في تاريخه.
وفد المنتخب الوطني للجمباز الفني يغادر إلى ألمانيا اليوم، استعدادا للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم، حيث يرأس الوفد م.شادي خوري ويضم إلى جانبه المدرب الأرمني جورجن سيريكانيان؛ واللاعبين أحمد أبو السعود وسليم ناغوج وأحمد حبيب وأدهم الصقور، إلى جانب الحكم علاء هيكل والمعالجة بدور الرواشدة.
وجمع أبو السعود 30 نقطة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، والتي اختتمت مؤخرا في مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة في مصر، وذلك بحصوله على علامة 15.066 نقطة، ويحتاج أبو السعود إلى إحراز ميدالية ذهبية إضافية لإعلان تأهله الرسمي إلى "أولمبياد باريس".
وشهدت "جولة القاهرة" مشاركة 293 لاعبا ولاعبة يمثلون 70 دولة عربية وأجنبية، في مشاركة قياسية للجولة الأولى من بطولات كأس العالم، والتي حظيت بمشاركة واسعة، علما بأن لاعب المنتخب الوطني سليم ناغوج لم يحقق مراكز متقدمة في بطولة مصر، حيث تأتي مشاركته في إطار مساعي اتحاد الجمباز ورؤية الجهاز التدريبي في إعادته إلى أجواء خوض المنافسات بالتدرج، عقب غيابه الطويل عن مسيرة القفز والتأرجح على أجهزة الأرضي وحصان القفز والعقلة والحلق وحصان المقابض والمتوازي، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي استدعى خضوعه لعملية جراحية تكللت بالنجاح.
ويقول أبو السعود في بداية حديثه لـ"الغد": "أشكر أسرة اتحاد الجمباز ممثلة بسمو الأميرة رحمة بنت الحسن، وعائلتي والطاقم الفني والإداري والطبي المرافق لمسيرتي، تمثل ذهبية بطولة العالم في مصر خطوة مهمة لمعانقة حلمي الكبير، هدفي الآن حصد ذهبية بطولة ألمانيا لضمان التأهل للأولمبياد، كما أشكر جميع الداعمين وجامعة عمان الأهلية وشركة Good Day على دعمهم المستمر"، لافتا إلى أن الفرحة لن تكتمل إلا بنصر قريب للأهل في قطاع غزة بمواجهة آلة الحرب الغاشمة.
من جانبه، أشار م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي: "سعداء جدا بالميدالية الذهبية، هذا إنجاز نهديه للوطن وقائده والشعب الأردني، دائما ما يكون مستوى التنافس قويا بين اللاعبين في الجولات العالمية التي تسبق عملية التأهل للأولمبياد، لكن أبو السعود دائما ما يكون على قدر الثقة لتمثيل رياضة الجمباز الأردنية بأفضل صورة ممكنة في أكبر التظاهرات العالمية"، مؤكدا تواصل رئيسة اتحاد الجمباز سمو الأميرة رحمة بنت الحسن مع اللاعب أحمد أبو السعود عقب إحرازه الميدالية الذهبية، لمباركة إنجازه وتأكيد دعمه.
وسيكون باب التعويض مفتوحا أمام "البطل العالمي" أحمد أبو السعود، حال لم يحقق ميدالية ذهبية في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم بألمانيا، والتي تختتم يوم 26 من شباط (فبراير) الحالي، حيث تنتظره جولتان إضافيتان، الأولى في "باكو" أذربيجان بالفترة من 5 إلى 11 آذار (مارس) المقبل، والثانية في قطر بالفترة من 14 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل، علما بأن دورة الألعاب الأولمبية تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.
ولم ينجح أبو السعود بخطف بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، بعدما اكتفى بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجمباز، التي اختتمت العام الماضي في مدينة "انتويرب" البلجيكية، وسبقها في العام 2022 بميدالية فضية تاريخية، علما بأنه حقق أعلى علامة ينالها لاعب في العالم بمجموع "15.555 نقطة"، وتحقق ذلك في بطولة كأس التحدي العالمي، التي احتضنتها مدينة "مرسين" التركية مؤخرا.

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