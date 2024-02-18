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الحلواني ينال ذهبية في كأس الرئيس للتايكواندو

2/18/2024 2:24:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- فاز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني، بالميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كغم يوم أمس، في ختام بطولة كأس الرئيس للتايكواندو (عيار نجمتين) التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران.
وفاز الحلواني في 4 مباريات خلال المنافسات، وتغلب في النهائي على لاعب إيراني لينال المركز الأول.
وخرج من البطولة لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو فهد عمار (وزن تحت 87 كغم)، بسبب خطأ تحكيمي جعله يخسر 3 نقاط أمام لاعب من إيران، ورغم اعتذار المنظمين عن هذا الخطأ إلا أن الحكم لم يغير نتيجة المباراة لصالح فهد.
وكانت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب، قد حققت أول من أمس الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم.
ويرافق ‏‏لاعبو المنتخب الوطني في إيران المدرب محمد البخيت والمعالج لؤي المرايات.
ََمن جهة أخرى، يتوجه وفد المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم الى مدينة جدة السعودية، لإقامة معسكر تدريبي لمدة 10 أيام، حيث يضم الوفد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف والمدرب يزن الصادق والمعالجة لانا جوردان وأخصائي التدليك محمد شكلة، ويلتحق غدا بالوفد من إيران اللاعبان زيد الحلواني وراما أبو الرب.
على صعيد متصل، اختتمت أمس دورة المدربين (مستجدون وإنعاش)، والتي أقامها اتحاد التايكواندو ابتداء من أول أيام الشهر الحالي، وتوزيع الشهادات على المشاركين في نهاية الدورة.

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