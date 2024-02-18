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منتخب السلة يختتم مشواره في بطولة قطر بالخسارة أمام أفريقيا الوسطى

2/18/2024 2:24:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان– اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في بطولة قطر الدولية الودية بالخسارة أمام نظيره منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 65-68 (النصف الأول 32-27)، وذلك في لقاء جمعهما أمس بصالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن دور تحديد المراكز.
وينتظر أن تعود بعثة المنتخب الوطني في وقت لاحق من اليوم، تمهيدا لاستئناف التدريبات المحلية، بانتظار التحاق لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف شاجداش بودروم سبور التركي والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون.
وتضم قائمة المنتخب الوطني المدرب وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والإسباني اغناسيو رودريغيز ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس ومدير تطوير المنتخبات الوطنية مروان معتوق، إلى جانب اللاعبين: محمد شاهر وأشرف الهندي وأمين أبو حواس وهاشم عباس وأحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان ومحمود الهزايمة وروحي الكيلاني وعبدالله شتات وأحمد حموري وفريدي إبراهيم.
وتأتي مشاركة "صقور الأردن" ببطولة قطر في إطار تحضيراته لخوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025، حيث يبدأ مشواره بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبلة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر الحالي في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
أفريقيا الوسطى 68 الأردن 65
أجرى المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص تعديلا على الخماسي الأساسي، حيث تولى مالك كنعان صناعة اللعب بدلا من فريدي ابراهيم بإسناد من أمين أبوحواس وعبدالله شتات حول القوس، مع تولي أحمد حمارشة ومحمد شاهر مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب افريقيا الوسطى ويلفريد بوكوبو على الخماسي، ياسر كامايينغي وآلن دوكوسي وميتسون نامباي واوميجا ناغيفي وجيمي دجيمبراباي.
وتبادل الفريقان التسجيل في الفترة الأولى، التي حسمها المنتخب الوطني (15-13) مع فاعلية شاهر والحمارشة تحت السلتين، وعمد الصوص إلى تطبيق مبدأ المداورة في الفترة الثانية التي برز فيها روحي الكيلاني والهزايمة وأبو حواس، ليعزز المنتخب الوطني تقدمه في النصف الأول (32-27) بعدما حسم الفترة الثانية (17-14).
وارتفع مستوى الانسجام بين لاعبي المنتخب الوطني في الفترة الثالثة، مع سرعة التحول الهجومي والدفاعي بوجود أبو حواس وفريدي وشاهر وشتات والحمارشة، ليواصل المنتخب الوطني تقدمه في النتيجة الإجمالية (50-45) رغم تساوي كفة الفريقين في الفترة الثالثة (18-18).
وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الأخيرة، التي تبادل فيها لاعبو الفريقين التسجيل من المحاور كافة، لكن اللحظات الأخيرة ابتسمت للاعبي افريقيا الوسطى، لتفوز في النتيجة النهائية للمباراة بفارق ثلاث نقاط (68-65) بعدما تفوقت بالفترة الرابعة (23-15).
وبرز محمد شاهر في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 21 نقطة و10 متابعات "الدبل دبل" وتمريرة حاسمة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 23، فيما كان آلن دوكوسي اللاعب الأبرز من جانب أفريقيا الوسطى بتسجيله 16 نقطة و15 متابعة "الدبل دبل" و4 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 23.

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