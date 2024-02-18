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ملعب بمواصفات عالمية.. هدف جديد لمنظومة الكرة الأردنية

2/18/2024 2:24:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- ارتفع سقف طموحات منظومة كرة القدم الأردنية، بتحقيق حلم تشييد ستاد رياضي بمواصفات عالمية، خاصة بعد الإنجاز غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا قطر 2023 التي اختتمت الأسبوع الماضي، وحل فيها "النشامى" بالمركز الثاني بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام منتخب قطر 1-3.
وتعالت الأصوات في الأيام التي أعقبت الإنجاز، بضرورة استثمار هذا الحدث والبناء عليه، من خلال تأسيس استراتيجيات محددة لخدمة كرة القدم الأردنية، على صعيد المنتخبات والأندية، ليأتي النداء بضرورة بناء ملعب كرة قدم كبير ومثالي وعالمي في عمان أو على أطرافها، قادر على مواكبة النقلة النوعية للمنتخب الوطني، وقادر على استيعاب عدد أكبر من المشجعين، إلى جانب استضافة منتخبات عربية وآسيوية وعالمية "بنفس قوي" دون الخوف من الانتقادات بسبب سوء أرضية الملعب أو ضيق مدرجاته أو ما شابه من الانتقادات التي توجه إلى ملاعبنا حاليا.
نائب رئيس اتحاد كرة القدم مروان جمعة، أكد أن بناء ستاد دولي جديد في عمان، بات أولوية لاتحاد الكرة والشركاء في المرحلة المقبلة، خاصة بعد إنجاز كأس آسيا الأخير.
جمعة الذي عاد من قطر مفعما بالحماس والحيوية لخدمة الكرة الأردنية، كشف في تصريح لبرنامج "نيران صديقة" الذي يبث على قناة "عمان تي في"، عن تواصل لاتحاد الكرة مع اللجنة الأولمبية، لبحث كيفية تطبيق مشروع إنشاء ملعب كرة قدم جديد وبمواصفات مثالية في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هذه الخطوة تخدم منظومة كرة القدم المحلية بأكملها.
الشارع الرياضي والمختصون والمتابعون، اعتبروا أن بناء ملعب جديد وبمواصفات عالمية، يعد خيارا استراتيجيا إذا ما أردنا البناء على إنجاز كأس آسيا 2023، مؤكدين ضرورة الإسراع في هذه الخطوة، لتجنب الانتقادات التي توجه لملاعبنا حاليا، إلى جانب ضرورة تجنب الانتقادات مستقبلا من خلال ملعب مثالي قادر على استضافة أقوى المنتخبات الخارجية.
وأكد نجم المنتخب الوطني السابق قصي أبو عالية، أن بناء ملعب جديد ومثالي، يعد أولوية في كرة القدم المحلية، لا سيما وأن إنجاز النشامى في كأس آسيا الأخيرة، يفرض هذا الخيار الضروري والمثالي، لافتا إلى أن الرياضة الأردنية والمؤسسات الأخرى، تطالب بالتعاون لتنفيذ هذا الخيار على أرض الواقع.
وأضاف، في تصريح لـ"الغد": "ستاد عمان الملعب الرئيسي في الأردن، أدى دوره بامتياز على مدار السنوات الماضية، ولكنه يحتاج الآن إلى تحديث وصيانة وهو أمر شاق ومكلف، وبالتالي الذهاب إلى خيار إنشاء ستاد جديد وبمنطقة أفضل، يعد خطوة أفضل لخدمة كرة القدم الأردنية التي باتت تحظى باحترام الجميع بعد التألق اللافت في نهائيات آسيا الأخيرة".
بدوره، طالب مشجع المنتخبات الوطنية عمر الهزايمة، بضرورة تحويل حلم بناء ملعب كبير إلى حقيقة على أرض الواقع، لمواجهة التطورات الإيجابية التي تشهدها الكرة الأردنية حاليا، والتي تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الرياضية وغير الرياضية للبناء على ما أنجز في قطر.
وقال "في المباريات الجماهيرية والمهمة للمنتخب الوطني، نحتاج إلى ملعب بمدرجات كبيرة وسعة عالية، وهذا ما لا يتوفر حاليا في ستاد عمان الملعب الرئيسي في المملكة والذي لا يتسع لأكثر من 17 ألف مشجع، وهو رقم قليل قياسا بمنتخب وطني يسعى للمنافسة على الوصول لمونديال 2026 والبطولات الكبرى الأخرى".
ويجمع الجمهور الأردني في مختلف محافظات المملكة، على ضرورة تحسين البنية التحتية للملاعب الأردنية، مع التأكيد على إيلاء الأهمية لبناء ستاد دولي كبير وجديد في منطقة مناسبة في عمان، لاستيعاب الجماهير المتحمسة لمؤازرة المنتخب في المباريات المهمة، إلى جانب القدرة على استيعاب الجماهير في المباريات المحلية.

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