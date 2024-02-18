Sunday, 18 February 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدينة عربية تتصدر أفضل الوجهات السياحية العالمية

2/18/2024 2:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جاءت مدينة "الجزائر" في المرتبة الثانية في تصنيف المنصة العالمية "Skyscanner"، لأفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2024، بعد مدينة "فارو" البرتغالية.

وتعتبر الجزائر العاصمة وجهة سياحية ذات أسعار معقولة بالنسبة للسياح، حيث أن سعر الرحلات الجوية إلى الجزائر انخفض بنسبة 23 في المئة، إضافة إلى أنها مدينة سياحية مذهلة كما وصفتها المنصة، مشيرةً إلى هندستها المعمارية المميزة، بالإضافة إلى المساجد والقلاع.



الجزائر العاصمة


وجاءت مدينة نيس الفرنسية في المرتبة الثالثة، ومدينتا دالامان وأنطاليا التركيتان في المرتبتين الرابعة والخامسة، كما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية.




نيس


وجاء في التصنيف أيضا مدينة زيوريخ السويسرية في المرتبة السادسة، متقدمة على بوسطن ولوس أنجلس الأمريكيتين، ثم مدينة فرانكفورت الألمانية في المرتبة التاسعة، وبعدها نيويورك الأمريكية.




زيوريخ

MENAFN18022024000072011014ID1107868047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث