تجاعيد العيون.. حلول طبيعية تغنيك عن البوتوكس

MENAFN - Alghad Newspaper)وأضافت الرابطة أن بعض عوامل الإجهاد الأخرى تحفز نشوء التجاعيد حول العين مثل العمل الليلي وسوء التغذية واتباع نمط حياة غير صحي مثل التدخين، بالإضافة إلى البرودة والحرارة والعوادم والأشعة فوق البنفسجية وقلة الهواء النقي.



العناية السليمة

وأشارت الرابطة إلى أنه يمكن مواجهة التجاعيد حول العين من خلال العناية السليمة، وذلك باستخدام كريمات عيون غنية بمواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك، كما يمكن استخدام وسادات الجل المحتوية على مواد فعالة مركزة مثل السيراميد والجلسرين، والتي تنعم البشرة وتمنحها مرونة أكبر وتأثيراً منعشاً.



وتعد أقنعة الأفوكادو أو الحليب المخثر أو شرائح الخيار تعد فعالة أيضاً.

ومن المهم أيضاً تطبيق الكريم الواقي من الشمس بانتظام، نظراً لأن الأشعة فوق البنفسجية وحروق الشمس تؤديان إلى تسريع شيخوخة البشرة، وبالتالي ظهور التجاعيد.



فيتامين "سي"

وإلى جانب العناية السليمة تلعب أيضا التغذية الصحية دوراً مهماً في مواجهة تجاعيد العيون.



ولهذا الغرض ينبغي تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C، الذي يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة التجاعيد بفضل تأثيره المضاد للأكسدة، كما أنه يساعد على تجديد الخلايا.



وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين C في البرتقال واليوسفي والكيوي والجوافة والفراولة والبروكلي والفلفل الحلو والسبانخ.



ومن المهم أيضاً شرب السوائل على نحو كاف لترطيب البشرة من الداخل، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والكحول.



وكحل أخير يمكن اللجوء إلى التدخل الجراحي مثل الحَقن بحمض الهيالورونيك أو بالبوتوكس. -وكالات

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