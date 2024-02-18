تعاون مشترك بين مؤسّسة إنجاز وشركة الوادي لبناء مهارات الطلبة



وتأتي هذه الشراكة ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية. وقع الاتفاقية كل من المدير العام لشركة الوادي حسين برهوش والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي.



ويتضمن التعاون تنفيذ برنامج مهارات التواصل في العمل الذي يهدف إلى إكساب الطلبة المشاركين مهارات التواصل السليمة كأحد مهارات الحياة الضرورية، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التدريبية التي توضح مفهوم التواصل في العمل، والاستماع الفعال وأساليب فهم الجمهور والتعامل معهم والتعرف على أنماط الشخصيات المختلفة في العمل وكيفية التواصل معهم داخل العمل وخارجه ضمن نطاق واسع من المواقف الحياتية الاجتماعية والمهنية.

وبرنامج مشروعي الريادي الذي يحفز الطلبة المشاركين ويلهمهم لتأسيس مشروعاتهم الريادية الخاصة والانخراط في العمل الريادي احتذاء بقادة الأعمال الرياديين والأعمال الريادية الناجحة وذلك من خلال جلسة تفاعلية تدريبية متمثلة في تطبيق مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتشاركية الملهمة والمحفزة والتي تطلق العنان لمخيلاتهم للإبداع والابتكار في مجال الريادة وريادة الأعمال كخطة بديلة عن التوظيف، وتوعيتهم بأهمية الريادة وذلك من خلال طرح مجموعة من قصص النجاح لرياديين على مستوى الأردن والعالم تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم على إنتاج مشروعاتهم الصغيرة والعمل ضمن فريق مستبعدين كل عوامل الخوف والقلق والتردد من أجل خوض غمار التجربة الريادية بشكل يحاكي الواقع من خلال العمل على نموذج شركة افتراضي، وتقديم الحلول الإبداعية لأفكار الأعمال التي تتناول قطاعات مختلفة في المجتمع.



وتأتي هذه الشراكة لالتقاء أهداف شركة الوادي مع أهداف مؤسّسة إنجاز في الكثير من المجالات بهدف تطوير ورفعة المجتمع الأردني وخاصة فئة الشباب، وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، كما تسهم الشراكة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والذي يعد من أهم ركائز برامج المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات.