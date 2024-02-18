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تطوير مضاد حيوي جديد فعال ضد البكتيريا المقاومة للعلاج

2/18/2024 2:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- تعد مشكلة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية هاجسا كبيرا للعاملين في مجال الصحة العامة وتحديا كبيرا للاطباء في علاج الأمراض أدى التعاون بين الباحثين في جامعة إلينوي شيكاغو (UIC) وجامعة هارفارد إلى تطوير مضاد حيوي جديد واعد يعمل بشكل فعال على قمع البكتيريا المسببة للأمراض التي أصبحت مقاومة للعلاج. ونشرت تفاصيل المضاد الحيوي الجديد في مجلة ساينس.
المضاد الحيوي الجديد هو أحدث ثمرة شراكة بحثية طويلة الأمد بين باحث UIC يوري بوليكانوف، دكتوراه، وباحثين في جامعة هارفارد. في هذه الحالة، قدم الباحثون من UIC معلومات عن الآليات والبنية الخلوية التي ساعدت فريق هارفارد على تصنيع الدواء الجديد.
ركز البحث الذي أدى إلى تطوير المضاد الحيوي الجديد على كيفية تفاعل المضادات الحيوية مع الريبوسوم - وهو هدف خلوي شائع - وكيف تقوم البكتيريا المقاومة للأدوية بتعديل ريبوسوماتها من أجل البقاء. الريبوسومات هي المحفز داخل الخلايا للتخليق الحيوي للبروتينات. ترتبط المضادات الحيوية بالريبوسومات البكتيرية، مما يؤدي إلى تعطيل تخليق البروتين مما يؤدي في النهاية إلى موت البكتيريا.
لكن من المعروف أيضًا أن البكتيريا تتطور لتوفر دفاعًا ضد استهداف الريبوسومات الخاصة بها. يضيف أحد الدفاعات مجموعة ميثيل واحدة مكونة من ذرة كربون واحدة وثلاث ذرات هيدروجين مما يتداخل مع قدرة المضادات الحيوية على الارتباط بالريبوسومات.
في السابق، توقع الباحثون أن البكتيريا ببساطة تحجب الارتباط على الريبوسوم "مثل دفع دبوس إلى الكرسي"، كما أشار بوليكانوف، الأستاذ المشارك في علم الأحياء في جامعة كاليفورنيا الدولية.
ولكن لفهم نشاط الريبوسومات المقاومة للأدوية بشكل أفضل، لجأ الباحثون إلى علم البلورات بالأشعة السينية للحصول على نظرة مفصلة للغاية حول كيفية مقاومة الريبوسومات للمضادات الحيوية. وقد وجد عملهم طريقتين دفاعيتين: مجموعة الميثيل تحجب موقع الارتباط فعليًا، ولكنها أيضًا تغير شكل الأجزاء الداخلية من الريبوسوم لإحباط نشاط المضادات الحيوية بشكل أكبر.
وباستخدام هذه المعلومات، استخدم الفريق مرة أخرى علم البلورات بالأشعة السينية لمعرفة مدى قدرة بعض الأدوية على التحايل على هذا النوع من المقاومة.
وقال بوليكانوف: "من خلال تحديد البنية الفعلية للمضادات الحيوية التي تتفاعل مع نوعين من الريبوسومات المقاومة للأدوية، رأينا ما لم يكن من الممكن التنبؤ به من خلال البيانات الهيكلية المتاحة أو من خلال النمذجة الحاسوبية". "من الأفضل دائمًا رؤيته مرة واحدة بدلاً من سماعه 1000 مرة، وكانت هياكلنا مهمة لتصميم هذا المضاد الحيوي الجديد الواعد وفهم كيفية تمكنه من الهروب من أكثر أنواع المقاومة شيوعًا."
أدى ذلك إلى إنشاء مضاد حيوي اصطناعي جديد يسمى كريسوميسين، والذي تم تصميمه لتجنب التداخل الشائع لمجموعة الميثيل والارتباط بقوة بالريبوسومات لتعطيل وظيفتها. واعتمد تصميم الدواء على تثبيت الدواء في شكل محدد يساعده على تجنب الدفاعات البكتيرية.
وقال بوليكانوف: "إنها ببساطة ترتبط بالريبوسومات وتتصرف كما لو أنها لا تهتم بما إذا كان هناك هذا المثيلة أم لا". "إنه يتغلب بسهولة على العديد من الأنواع الأكثر شيوعا لمقاومة الأدوية."
تم اختبار الدواء على نماذج حيوانية وأظهر أنه محمي ضد العدوى بسلالات بكتيرية مقاومة للأدوية المتعددة مثل المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية والزائفة الزنجارية. وستكون الخطوة التالية هي نقل دواء كريسوميسين إلى الدراسات السريرية على البشر لاختبار سلامته وفعاليته.
*الصيدلي إبراهيم علي أبورمان
وزارة الصحة

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