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غياب التقدير بين الزوجين.. حينما يتلاشى الاستقرار النفسي للأسرة

2/18/2024 2:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- يحتاج الإنسان بطبيعته إلى الشعور باهتمام شريك حياته واحترامه وتقديره، في حين يتسبب غياب هذا الشعور - سواء لدى الزوج أو الزوجة - بمشاكل كبيرة في العلاقة.
فعندما يتجاهل الشريك احتياجاتك، ولا يمنحك التقدير الذي تستحقه، ويصبح غير متاح عاطفيا، حينها لا بد من أن تبحث عمن يساعدك في إنقاذ العلاقة قبل وصولها إلى طريق مسدود.
التقدير حاجة إنسانية أساسية
يرى الاختصاصي النفسي الدكتور أشرف الصالحي، أن "التقدير حاجة إنسانية أساسية. ومن أسس العلاقة والزواج الناجح التقديرُ والاحترام المتبادل بين الطرفين، ولا يمكن أن تنجح العلاقة دونهما. أما العلاقة المبنية على التقليل من شأن الطرف الآخر وعدم تقديره واحترامه، فتؤدي إلى بناء أسرة مفككة وغير مستقرة نفسيا"، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
ويتابع، أن "العلاقة الزوجية السليمة تكون مبنية على التقدير والاحترام والمودة والمتبادلة والتفاهم. فالتقدير بين الزوجين له أهمية كبيرة لنجاح الزواج واستمراره، ولبناء علاقة زوجية قوية، والشعور بالرضا مع الطرف الآخر والقبول والاستقرار، والاهتمام المتبادل بين الطرفين".
ويشدد الطبيب النفسي، على ضرورة معاملة شريك الحياة بالطريقة التى يحب أن يعامل بها، "ومناداته بأحب الألفاظ والألقاب، مما من شأنه أن يمنح الزوجين القدرة على مواجهة وحل مشكلاتهما بسهولة باستخدام أساليب الحوار والنقاش وتقبل الرأي الآخر، وبناء أسرة قوية مترابطة يسود فيها التقدير والاحترام وينعكس على تعامل أفرادها مع الناس خارج البيت".
في المقابل، يبين الصالحي، أن غياب التقدير والاحترام بين الزوجين يترك آثارا سلبية تؤثر على العلاقة وعلى الحالة النفسية للزوجين، "وتتسبب في خفض الثقة بالنفس بشكل كبير، فيؤدي إلى عدم احترام الآخر والتقليل منه، واستخدام الألفاظ السيئة والإهانات، والعنف بأشكاله المختلفة منه النفسي أو الجسدي أو اللفظي".
التقدير اللفظي والسلوكي
من جانبه، يقول المستشار الأسري الدكتور أحمد عبد الله: "نلحظ في جلسات التوعية الزوجية التي نجريها للشريكين اللذين يمران بعقبات أن أصل الكثير من الخلافات يعود إلى غياب التقدير".
ويعرف التقدير بأنه، "ردة الفعل الكلامية أو الإيمائية أو النفسية الإيجابية على ممارسات الشريك، وهو أمر يغيب في كثير من الأحيان سواءً بشكل متعمد أو غير متعمد. ومن المعروف أن الناس يحبون أن يشعروا بأثرهم الإيجابي في حياة الآخرين".
ويكمل، "لهذا جاء الشكر اللفظي والسلوكي أحد مظاهر التقدير بين الناس، وفي حياة الزوجين تصبح الحاجة للتقدير أعلى، كون العلاقة تتمتع بالكثير من الخصوصيات والاستمرارية وتداخل الأدوار والحقوق والواجبات".
غياب التقدير والآثار السلبية
ويشدد المستشار عبد الله، على أن التقدير يحتل مرتبة عالية جدا لدى البعض، "ممن يشعرون باستحالة استمرار العلاقة من دونه. يمكن لغياب التقدير أن يتسبب في أشكال متعددة من السلوكيات الخاطئة بين الزوجين، بل حتى بين الإنسان ونفسه. إذ أشارت العديد من الدراسات النفسية إلى العلاقة الوثيقة بين التقدير الزوجي وتقدير الذات".
ويضيف، "يعتبر البعض التقدير والشكر من مداخل الحب، فلسان حال بعض الأزواج يقول: "أنت تقدرني إذن أنت تحبني، وهذا مستوى عالٍ وخطير للتقدير"، إذ إن غيابه في هذه الحالة يعني غياب مدخل كبير من مداخل الحب الذي يعتبر من ركائز الحياة الزوجية.
ويقول عبد الله: "لا نستطيع أن نحصي عدد أو نوعية الآثار السلبية لغياب التقدير، لكن على الأقل يمكن القول: "إنه سيسلب الأمان والهدوء من العلاقة، من دون أن يعني نشوب الخلافات بالضرورة، لكن في حال نشوبها، فسيصبح تجاوزها أمرا صعبا".
كيف تتعامل مع غياب التقدير؟
وتحت عنوان "ماذا يمكن أن تفعل إذا لم تشعر بتقدير الشريك؟"، نشر موقع "فري ويل مايند"، نصائح يمكن اتباعها لإعادة العلاقة الزوجية إلى مسارها الصحيح في حال غياب التقدير، ومنها:
- فتح أبواب التواصل: قد يعود غياب التقدير إلى مواجهة شريكك مشاكل في العمل. تحدث معه عن شعورك بعدم التقدير، واستمع إلى رده بانتباه، من دون أن تغفل التواصل غير اللفظي. تحدث عن المشكلة مع شريكك بهدوء وصدق. يمكنكما العمل معا لحل المشكلة، واكتشاف الطرق التي يمكن لشريكك من خلالها أن يجعلك تشعر بالتقدير.
- تقدير الأشياء الإيجابية: قد يغيب التقدير بشكل مباشر، لكن حاول التركيز على الأشياء الإيجابية التي يفعلها شريكك، وأولها المزيد من الأهمية.
- التعبير عن الامتنان: الامتنان يقوي ويعزز العلاقات، كما يجعلك أكثر سعادة. عندما تظهر الامتنان، فأنت في وضع عاطفي سليم.

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