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رسيل المعايطة.. إبداع في الخطابة وإلقاء الشعر

2/18/2024 2:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان – "موهبتي تطورت ضمن عائلة تقدر الشعر والأدب، وقراءة الكتب، وتتقن فن تذوقه من ناحية والدتي ووالدي، وبالتالي تزايد شغفي منذ الصغر بإلقاء الشعر وفن الخطابة". رسيل موسى المعايطة، طالبة في الصف الأول الثانوي، حصلت على المركز الأول على مستوى المملكة، في إلقاء الشعر، ضمن مهرجان فنون الأطفال المبدعين في دورته السابعة العام 2019-2020، وكانت في عمر أصغر من الآن بنحو 4 سنوات.
رسيل تطمح إلى دراسة تخصص الصحافة والإعلام، الذي يجمع بين هوايتيها وشغفها بإلقاء الشعر وفن الخطابة، فالخطابة على حد وصفها "لؤلؤة الحوار"، وهو ما يجعل وصولها سهلا للناس.
تقول رسيل: "إن اكتشاف موهبتها كان عن طريق الصدفة، من خلال حديثها المختلف والمميز منذ الصغر، فتنبه إليها أهلها ومعلماتها في عمر الـ7 سنوات، وبدايتها الحقيقية كانت من المدرسة، عن طريق المشاركة في الفعاليات والاحتفالات المدرسية".
وتضيف رسيل، أن تشجيع أهلها ومعلماتها، وإعجابهم بموهبتها، "هي الشرارة الأولى للإبداع في قلبها".
وحول موازنتها بين إلقاء الشعر أمام مجموعة كبيرة من الناس، وحفظ هذا الشعر من الارتباك، وهي في سن صغيرة، تقول رسيل: "إن هذا الأمر مرتبط بالشغف وحب ما نفعله والإيمان بالنفس، كما أن دعم المقربين يجعل من هذا الأمر سهلا، ويصبح متعة".
وتبين رسيل، أن حفظ الشعر، يكون صعبا في بعض الأحيان، خصوصا إذا كان بلغة عربية فصيحة ذات معان متعددة، أو متباينة، لكن "أتحدى هذا الأمر بالتدريب المستمر وعدم الملل منه"، مؤكدة أنها تختار أبياتا معينة لحفظها من القصائد، وتحتاج إلى قرابة 3 أيام لحفظها جميعا وإتقانها بشكل كامل، حتى تلقيها في أي مناسبة تشارك فيها.
"حب القراءة والمطالعة، من الأمور التي ساعدتني على تطوير مهاراتي اللغوية ومهارة الإلقاء"، فكانت تحب استعارة الكتب من مكتبة جدها، الذي كان له الفضل بزرع حب القراءة، من آخر الكتب التي قرأتها كان سلسلة لجبران خليل جبران. وتضيف رسيل، "القراءة هي نافذة على عوالم جديدة، تمتلئ بالمعرفة والفكر والثقافة، إنها رحلة سحرية تأخذنا بعيدا عن الواقع إلى عوالم الخيال والإبداع، تثري عقولنا وتوسع آفاقنا".
وتشير رسيل إلى أن الشعر الوطني هو أكثر ما يستويها، وهذا ما يظهر من خلال إلقائها العديد من القصائد لعدد من الشعراء الأردنيين، في جوانب حب الوطن، والتغني بالجيش والمؤسسة العسكرية، وتبين أنه على الرغم من بعض المحاولات الشعرية البسيطة، إلا أنها لم تستطع إلى الآن كتابة قصيدة متكاملة، وهي تركز الآن على إلقاء الشعر بدلا من تأليفه.
رسيل حصلت أيضا على العديد من التكريمات على مدار سنوات متتالية، من خلال المشاركة بإلقاء الشعر في العديد من المناسبات والفعاليات الوطنية، منها المشاركة في مهرجان عيد الاستقلال الذي أقيم في مديرية التعليم الخاص، لواء الجامعة، إضافة إلى المشاركة في الاحتفالات بزفاف ولي العهد، في وزارة التربية والتعليم.
كما حصلت على المركز الثاني، في الفئة المتقدمة على مستوى لواء الجامعة للعام الماضي، في مسابقة المدائح النبوية.
وتقول رسيل: "إن من التحديات التي واجهتها هي كيفية تنظيم الوقت بين الدراسة والقراءة وحفظ الشعر، لكن في الوقت نفسه، وجدت دعما كبيرا من أهلها، ومن مدرستها، خصوصا في مجال النشاطات اللامنهجية المتعددة، ومن الدولة التي ترعى مواهب الشباب، وتشجعهم على إبراز مواهبهم في مختلف المحافل والمناسبات". وتطمح في المستقبل، إلى الاستمرار بإلقاء الشعر والخطابة، وتطوير مهاراتها في هذا المجال، والمشاركة في فعاليات وندوات إعلامية متعددة.

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