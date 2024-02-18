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بوابة الشمال.. متطوعون يساندون المجتمع المحلي

2/18/2024 2:23:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معتصم الرقاد عمان- عبر مجموعة من المتطوعين؛ تسعى مبادرة "بوابة الشمال" الخيرية لتقديم المساعدات والرعاية لذوي الإعاقة والأسر الفقيرة ورعاية كبار السن من خلال فريق متكامل يقدم المساعدة الانسانية، وفق ما يقوله مسؤول المبادرة عمار القاضي.
وقال القاضي إن فريق المبادرة عمل على إنشاء مشغل تطريز إلكتروني، ومركز التربية الخاصة، وتنظيم مؤتمرات أهمها مؤتمر يناقش مرض التوحد، وظاهرة التسول، وأيضا عن البيئة.
وأقامت المبادرة 51 يوما طبيا مجانيا شمل توزيع أدوية مجانية وكشف مجاني تحت إشراف وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.
وذهب القاضي إلى أن فريق المبادرة قدم محاضرات ودورات في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب أهمها دورات في الخياطة والتطريز الإلكتروني،
ودورات في فنون الطبخ، ودورات في التجميل والحلاقة للسيدات، وفي الإسعافات الأولية، وفي تصنيع دمى الأطفال، كما تم توزيع مساعدات شملت أثاثا وأجهزة طبية، وتوزيع الملابس ضمن حملة دفء الشتاء، كذلك توزيع الكاز وصوبات وبطانيات وجرار غاز على عائلات محتاجة.
كما تم إطلاق مبادرة طبية باسم "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، وتم تقديم مساعدة لاأثر من 150 مريضا عبر توفير علاجات طبية بالمجان.
وتسعى المبادرة لتنفيذ خطط مستقبلية تتمثل بإقامة عيادة طبية شبه مجانية لمساعدة أسر فقيرة ومحتاجة في محافظة إربد، وتطوير مشغل التطريز الإلكتروني وإقامة مشغل خياطة، وتوفير مساعدات مجانية لأكثر من 250 أسرة.

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