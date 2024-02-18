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ابتسامات تشرق وسط الدمار: فعاليات ترفيهية تضمد جراح أطفال غزة

2/18/2024 2:23:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- وإن كان فرحا مؤقتا، لكن شباب وفتيات حاولوا وضع ضمادة الأمل على الجراح النازفة، وزرع بسمة ضائعة بين براثين الحرب الشرسة والدموية التي طالت في طريقها البشر والحجر.
كانت تلك اللحظات استراقا للفرح، ومحطة سعادة يحتاجها الصغار الذين ذاقوا الألم نتيجة الخوف والفقدان وآلام الجراح جراء القصف الذي لا المتوقف.
مبادرات شبابية وشخصية الهدف منها إعادة بعض أشكال الحياة إلى المناطق المنكوبة بالحرب، حيث توزع مئات من الشباب في قطاع غزة في سبيل نشر السعادة والابتسامة على وجوه الأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية وأخرى جسدية جراء حرب الإبادة التي ما تزال عجلتها دائرة لتتآكل الفرحة في قلوب الأطفال الباحثين عن الحياة الآمنة.
عشرات من المبادرات الفردية والجمعية التي نظمها متطوعون، وأخرى مدعومة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والجمعيات الخيرية العاملة في القطاع، على الرغم من قلة الدخل والدعم، إلا أنها ساهمت بصنع الفرح ولو لبضع ساعات عبر فعاليات وفقرات ترفيهية تُسعد الأطفال وتساهم في التخفيف من التبعات النفسية التي عايشوها منذ ما يزيد عن أربعة شهور، ومنهم من فقد عائلته أو أحد افرادها.
وما بين الخيام ومناطق النزوح، خرجت مجموعة من المتطوعين بفكرة فريدة وهي "سيرك ترفيهي للأطفال"، بل أن اللافت أن الكبار كانوا يسارعون إلى المشاركة للتخفيف من معاناتهم ومحاولة الخروج من دائرة التفكير ولو للحظات، وكانت فكرة السيرك قائمة على تقديم مجموعة من العروض الترفيهية للأطفال،
هذا العرض الذي أٌقيم سابقا، كان من ضمن تلك الفعاليات والتي اعتبرها القائمون عليها بأنها "إسعاف أولي نفسي للأطفال"، بحسب الناشط القائم على تنظيمها، الذي يرى ان ظاهر هذه العروض الترفيهية تبدو للتسلية، ولكنها في حقيقة الأمر هي دعم ومساندة وإسعاف نفسي ضروري للأطفال في ظل ما يعانونه من ظروف حرب قاسية جداً، وبدت آثارها واضحة على العيان.
والفريق الذي يقدم فقرات السيرك للأطفال، هم في الأساس باتوا نازحين مع عائلاتهم، ولكن شعورهم بكونهم قادرين على أن يكونوا جزءا من هذا الدعم، دفعهم إلى الوقوف بجانب الأطفال وذويهم ومحاولة خلق أجواء ترسم البسمة ولو لساعات قليلة، والتي قد تنتهي بفاجعة جديدة يستيقظون عليها في كل حين.
وقد يشاهد المتصفحون لمئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد رقص وغناء و"دبكة" يقودها أحد الشباب ليتبعه عشرات الأطفال في إحدى ساحات مدارس الإيواء، أو بين الخيام وفي الساحات الآمنة إلى حدٍ ما، لتكون تلك إحدى المبادرات الفردية التي يقوم بها مجموعة من الشباب لاستنهاض روح الفرح والأمل لدى الأطفال، الذين يسارعون لترديد الأغاني الوطنية التي تتغنى بحبهم للحياة والوطن والأمل بالعودة إلى بيوتهم ومدراسهم وإعادة بنائها من جديد.
وتنقل تلك الصور ومقاطع الفيديو لحظات تدافع الأطفال لحضور أي فعالية يتم تنظيمها ولو بشكل سريع، كونهم يفتقدون لتلك الفعاليات التي غابت تماماً بسبب ظروف الحرب، وغياب المدارس والجمعيات والأنشطة، لذا، يعمد الكثيرون أن يكونوا مبادرين لدعم الأطفال وإن كان بأقل التكاليف والمستلزمات.
الناشط الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي والمقيم في غزة، أحمد حجازي، وقف كذلك جنباً إلى جنب بجانب المتطوعين في محيطه، خاصة الآن في مدينة رفح، أكبر مكان يأوي نازحين من مختلف قطاع غزة، حيث عمد إلى نصب خيمة وتزويدها بشاشة تلفاز وتوفير الكهرباء اللازمة لذلك، وكتب على الخيمة "سينما المخيم"، وقال إنه قرر مع أحد اصدقائه أن يستغل إحدى الخيام ويحولها لمكان يجتمع فيه الأطفال لحضور مجموعة من البرامج ومسلسلات الكرتون الخاصة بالأطفال، خاصة أن الأطفال لم يشاهدوا هذه المسلسلات لفترات طويلة منذ بداية الحرب بسبب انقطاع الكهرباء.
أحد الأطفال عند سؤاله عن شعوره، بادر بالجواب "أنا مبسوط قد البحر"، دلالة على انبساطه وفرحه بالرغم من تواضع الفكرة التي قام بها حجازي، ليظهر الفيديو فيما بعد استهداف أماكن قريبة من الخيمة التي فيها سينما المخيم وخوف الأطفال واضطرارهم إلى الخروج منها والعودة لذويهم.
كما قام حجازي بمرافقة مجموعة من أصدقائه المتطوعين باستغلال الأسلاك المقطوعة جراء القصف وإعادة ربطها وتركيبها بطريقة آمنة، ليستغلها الأطفال، والكبار أحياناً، في التسلق عليها والتمرجح، بهدف التسلية البسيطة جداً، ولكن لا بد لها من أن تُضحك الأطفال واليافعين وعائلاتهم ولو لدقائق قليلة.
وفي توصيفه لأحد المشاهد، كتب أحد الغزيين عبارة "أطفال غزة يحبون الحياة ما استطاعوا إليها سبيلا، بعد أن أرفق ذلك بفيديو لعدد كبير من مئات الأطفال في إحدى مدارس النزوح، وفي إحدى الليالي الباردة تتوسطهم نار متواضعة للتدفئة، بينما يقومون بمرافقة أحد الشباب المتطوعين بالغناء بصوت مرتفع وبفقرات بسيطة جداً ويرددون للوطن أغنية "جنة جنة الله يا وطنا"، في دلالة على الحب والتمسك والحاجة إلى من يوجههم نحو أبسط أشكال التسلية المتاجحة في ظل الحرب الشرسة.
كما وصف أحد المتطوعين في جمعية وجدان الخيرية في غزة ما قام به مع عدد من المتطوعين من فقرات ترفيهية ضاحكة للأطفال بأنها طريقة لإسعادهم ودعمهم عبر "فعاليات وأنشطة تفريغ نفسي"، خاصة أن هؤلاء المتطوعين يعايشون ما يعانيه الأطفال من خوف ورعب بسبب ما يحدث حولهم في كل يوم، وأن مساعدتهم في التفريغ واللعب ما هي إلا إحدى أبواب الدعم والمشاركة المجتمعية في القطاع "المنكوب".
كما قام خلال الفترة الماضية قسم الصحة النفسية في مستشفى غزة الأوروبي بتنظيم فعاليات ترفيهية للمصابين والنازحين وللأطفال منهم ومرافقيهم، للتخفيف عنهم في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، عبارة عن نشاط ترفيهي تنشيطي في ساحة المستشفى للأطفال النازحين والناجين من القصف، تضمن نشاطا تعريفيا وألعابا ومسابقات وتوزيع بعض الهدايا الرمزية.
فيما تضمنت الفعاليات الأخرى كذلك أطفالا مصابين وآخرين نجوا من قصف مباشر لمنازلهم وتم علاجهم عن طريق التفريغ بالرسم وتمرين التعبير عن المشاعر والاستماع لهم ولقصص رسوماتهم، بالإضافة إلى جلسات علاج فردي لبعض الناجين من الحرب.
ومن خلال تقرير فيديو مصور، نشرت إحدى المواقع الإحبارية تقريرها الخاص حول مجموعة من الفعاليات تحت توصيف أن "أطفال غزة يكسرون وحشة النزوح والحرب بالرقص والرسم، من خلال ما قدمه متطوعون من عروضا ترفيهية للأطفال في مستشفى بدير البلح وسط قطاع غزة، وشهدت فعاليات "التفريغ النفسي" إقبالا كبيرا من الأطفال بلهفة واندماج وشاركوا في أنشطة متنوعة كالرسم على الوجه والرقص على أنغام الموسيقى المبهجة ما أخرجهم للحظات من الواقع"، كما جاء في التقرير.

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