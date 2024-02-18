طبيب أردني عائد من غزة يتحدث عن اختلاف جينات أطفال غزة عن العالم كله

وأضاف الطبيب بلال عزام والذي استطاع دخول القطاع مع مؤسسة دولية ومعاينة الحرب على الأرض إن الوضع الحالي صعب جدا.

وتابع في مقابلة مع "الغد" ننشر بعض مقتطفاتها: "القطاع غير صالح للحياة اليومية بسبب القصف والدمار اليومي، المعاناة اليومية التي لا نشعر بها، لا يوجد مياه لتغسل وجهك صباحا لا يوجد حمام للاستخدام أساسيات الحياة اليومية غير موجودة ومعدومة، ولا يوجد طعام ولا شراب".

وأكد أن "هذه الأشياء تخلق إنسان يتحدى كل شيء لأجل العيش، ليكبر الطفل قبل أوانه لأجل العيش فقط، بده يعرف إنه كل العالم خذله ويجب أن يعتمد على نفسه لأجل العيش، هذه الظروف تخلق أطفال يتحدثوا ويفكروا كالرجال".