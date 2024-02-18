طبيب أردني عائد من غزة يتحدث عن اختلاف جينات أطفال غزة عن العالم كله

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال طبيب أردني عائد من غزة إن جينات أطفال غزة تختلف عن العالم كله.
وأضاف الطبيب بلال عزام والذي استطاع دخول القطاع مع مؤسسة دولية ومعاينة الحرب على الأرض إن الوضع الحالي صعب جدا.
وتابع في مقابلة مع "الغد" ننشر بعض مقتطفاتها: "القطاع غير صالح للحياة اليومية بسبب القصف والدمار اليومي، المعاناة اليومية التي لا نشعر بها، لا يوجد مياه لتغسل وجهك صباحا لا يوجد حمام للاستخدام أساسيات الحياة اليومية غير موجودة ومعدومة، ولا يوجد طعام ولا شراب".
وأكد أن "هذه الأشياء تخلق إنسان يتحدى كل شيء لأجل العيش، ليكبر الطفل قبل أوانه لأجل العيش فقط، بده يعرف إنه كل العالم خذله ويجب أن يعتمد على نفسه لأجل العيش، هذه الظروف تخلق أطفال يتحدثوا ويفكروا كالرجال".
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