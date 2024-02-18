الفايز ينقل رسالة من الملك الى امير الكويت

MENAFN - Alghad Newspaper)وأعرب جلالته، في رسالته الشفوية عن تقديره للمواقف الاخوية لسمو الشيخ مشعل الصباح ولدولة الكويت تجاه الاردن، مؤكدا الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا العربية والاقليمية، وبما يعزز من مسيرة التضامن والتعاون العربي والاسلامي، والقدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.من جانبه أكد سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت خلال استقباله اليوم في رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عن محبته وتقديره لاخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ولمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتطابق وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية .



وثمن سمو امير دولة الكويت جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه ، وجهود جلالته الرامية لايجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ ، مشيدا بذات الوقت بجهود جلالته في ايصال المساعدات الانسانية لاهلنا في قطاع غزه .



بدوره اشار رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، الى عمق العلاقات التاريخية والاخوية التي تجمع بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت، مؤكدا انها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا الامة العربية العادلة .



وبين الفايز أن علاقات البلدين الشقيقين راسخة وقوية، مثمنا مواقف دولة الكويت الداعمة والمساندة للأردن، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الاردن جراء الاوضاع غير الآمنة وغير المستقرة المحيطة فيه.



وقال "ان الاردن حريص باستمرار على تعزيز علاقاته الاخوية مع دولة الكويت في مختلف المجالات، وعرض الاوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاردن. .

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية وغيرها، بما يعزز التعاون المشترك ويعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.



وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.