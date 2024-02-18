ولي العهد ينعى والد الأميرة رجوة الحسين

ولي العهد ينعى والد الأميرة رجوة الحسين
التاريخ
2/18/2024 2:23:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، مساء اليوم الأحد،
والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.
ونشر سموه عبر انستغرام : "بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين. ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان."
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