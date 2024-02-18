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بلدية غزة: الاحتلال يدمر نحو 40 بئراً و 9 خزانات للمياه منذ بدء العدوان

2/18/2024 2:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت بلدية غزة، اليوم الأحد، تدمير"الاحتلال الإسرائيلي نحو 40 بئراً و 9 خزانات بأحجام مختلفة بشكل كلي وجزئي و42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة، منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين بالقطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.


وقالت البلدية في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الآبار التي دمرها الاحتلال شملت آبار محلية وآبار مركزية، منها آبار الصفا شمال شرق المدينة والتي تغذي المدينة بنحو 20 بالمئة من احتياجاتها اليومية، بالإضافة إلى آبار في مختلف مناطق المدينة".


وأشارت إلى أن "الاحتلال دمر نحو 42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة في مختلف مناطق المدينة، وكذلك 480 محبساً بأحجام مختلفة في المناطق التي توغل فيها ودمر البنية التحتية ومختلف المنشآت المدنية فيها".
وبحسب البيان، "تسبب قطع الاحتلال لمصادر المياه ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار في أزمة وحالة عطش كبيرة في المدينة، ومن هذه المصادر خط "ما كروت" الذي يغذي المدينة بنحو 25 بالمئة من احتياجاتها من المياه من الداخل، وكذلك الآبار التي دمرها والتي تصل نسبتها نحو 60 بالمئة من العدد الإجمالي للآبار التي كانت تعمل في المدينة قبل بدء العدوان والبالغ عددها نحو 80 بئراً، بالإضافة إلى تدمير وتضرر محطة التحلية شمال المدينة، التي تغذي المدينة بنحو 10 بالمئة من احتياجاتها اليومية".


وطالبت البلدية، المؤسسات الدولية والحقوقية بسرعة التدخل وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة والمساعدة في إعادة إعمار وإصلاح ما دمره الاحتلال وتوفير الوقود الذي لم يصل للبلدية منذ الأول من شهر تشرين الثاني الماضي.-(بترا)

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