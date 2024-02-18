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سورة الأحزاب داخل البرلمان البلجيكي تثير غضب الاحتلال (فيديو)

2/18/2024 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثار مقطع فيديو لإمام وهو يقرا آية من سورة الأحزاب في البرلمان البلجيكي ردود فعل غاضبة داخل بلجيكا وخارجها ولا سيما في إسرائيل.
فقد نشر الإمام محمد أنصار بوت على مواقع التواصل الاجتماعي -قبل أن يزيله- مقطعا له وهو يتلو الآية 26 من سورة الأحزاب على منصة برلمان بروكسل على أثر تكريمه، حسب ما ورد بصحيفة لوفيغارو الفرنسية.

المشهد، الذي لم ينكشف للعلن إلا مؤخرا، حدث يوم 13 يناير/كانون الثاني الماضي خلال حفل لتوزيع جوائز نظمه حسن كويونغو (من الحزب الاشتراكي) نائب رئيس البرلمان مع جمعية أصدقاء بلجيكا. وكان الإمام نفسه، وهو من أصل باكستاني ويعيش في ليو سان بيير (برابانت الفلمنكية)، هو الذي نشر المقطع على فيسبوك قبل أن يزيله.


وقد قام النائب الفدرالي ثيو فرانكن ووزير الدولة السابق للهجرة بنشر الفيديو على منصة "إكس" مصحوبًا برسالة طويلة جدًا، قال فيها إن بروكسل، التي كانت ليبرالية ذات يوم، تبدو وكأنها اليوم مدينة ضائعة.

وأعرب فرانكن عن أسفه لذلك، واتهم الحزب الاشتراكي بـ"الانحناء بشكل أعمق من أي وقت مضى لصالح المسلمين"، مستنكرا ما سماها "مشاهد الاستسلام غير المسبوقة".

أما ديفيد ليستره، زعيم حركة الإصلاح في بلجيكا، وهو حزب ليبرالي من يمين الوسط، فقد دعا إلى إنشاء لجنة حول هذا الموضوع، قائلا "إن قرونًا من الصراعات الدينية تراقبنا.. فكيف يمكننا أن نقبل مثل هذه التصرفات؟ هذا هو الهدف من الحياد". وأوضح أن مجموعته البرلمانية تطالب بالمحاسبة.

صدمة إسرائيلية

وبدورها أعربت عيديت روزنزويغ أبو السفيرة الإسرائيلية لدى بلجيكا ولوكسمبورغ عن صدمتها من هذا الحدث، قائلة إنها "شعرت بالرعب الشديد عندما اكتشفت أن داعية مسلما ضيفا في البرلمان في بروكسل اختار قراءة آية من سورة الأحزاب، وهي سورة تتحدث عن معركة بين المسلمين واليهود"، حسب زعمها.

وأوضحت أن الآية المذكورة، وهي رقم 26 "وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا"، "تدعو صراحة إلى قتل اليهود وسبيهم".

وذكّرت بأن ذلك يأتي وسط تصاعد معاداة السامية والخوف في بروكسل، حيث يعيش 18 ألف يهودي، حسب قولها.

واختار زعيم اليمين المتطرف بهولندا خيرت فيلدرز، الذي احتل حزبه المركز الأول في الانتخابات التشريعية في هولندا، الركوب على هذه الموجة، حيث نشر المقطع على حسابه على إكس مع التعليق التالي "إمام باكستاني في برلمان بروكسل 2024. ضاعت بلجيكا".


أما في صفوف الحزب الاشتراكي، فإن لوفيغارو ذكرت أن هذه القضية تثير المزيد من الإحراج، حيث سيصوت البلجيكيون في أقل من 4 أشهر لانتخاب ممثليهم في البرلمان الفدرالي والبرلمانات الإقليمية.

وذكرت الصحيفة أن كاتبة الدولة لتكافؤ الفرص في بروكسل نوال بن حمو هي التي تولت تكريم الإمام المذكور، لكن مرافقيها قالوا يوم الجمعة الماضي إنها غادرت المكان عندما بدأ الإمام في تلاوة آيات من القرآن.

أما عضو الحزب الاشتراكي ورئيس برلمان بروكسل رشيد مدران فقد حاول وضع حد لهذا الجدل، مؤكدا أن النواب يمكنهم تنظيم الأحداث وأن المؤسسة تستقبل أيضا حوالي 10 آلاف زائر سنويا.

ولفت رئيس برلمان بروكسل إلى أنه يدرس أيضا إدراج مسألة الحيادية في لوائح المؤسسة، قائلا "البرلمان هو معبد الديمقراطية: ولا هو بمسجد ولا بكنيسة".

وبدورها نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن وزير شؤون الشتات أميحاي شيكلي قوله تعليقا على ما حدث "إن بلجيكا إلى جانب فرنسا تقودان الخط الأكثر تأييدا لحماس ومعاداة إسرائيل في كل أوروبا، وليس من المستغرب أن يتفشى الإسلام المتطرف داخلهما، وقد تم توضيح أن إدارة ظهريهما لإسرائيل هو خطأ إستراتيجي صعب".

واعتبرت الصحيفة أن "ما جاء في الآية يدعو لاختطاف رهائن إسرائيليين".

وأوضحت جيروزاليم بوست أن وكالة مكافحة التمييز البلجيكية سجلت ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و7 ديسمبر/كانون الأول الماضيين 91 حادثا تم الإبلاغ عنها تتعلق بالحرب على قطاع غزة، وهو ما يتجاوز بكثير 57 حادثًا تم تسجيلها لعام 2022 بأكمله، ومن بين 91 حادثًا، كانت 66 حادثة معادية للسامية بطبيعتها، و8 كانت معادية للإسلام أو للعرب.

ويتمركز يهود بلجيكا البالغ عددهم 29 ألفًا في بروكسل وأنتويرب، وفقًا للمؤتمر اليهودي العالمي، حسب جيروزاليم بوست.




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