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بسبب الجوع الشديد.. ارتقاء الطفلة حنين جمعة في بيت حانون

2/18/2024 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت 17 فبراير 2024؛ ارتقاء الطفلة حنين صالح حسن جمعة البالغة من العمر 8 سنوات، جراء الجوع الشديد في بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقال الأورومتوسطي، إن الطفلة حنين جمعة، توفيت بسبب الجوع الشديد حيث كانت تعاني من نقص حاد في الكالسيوم.


ويواجه نحو نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة، جوعا كارثياً، بحسب بيان حديث لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وسط شحّ المساعدات التي يتم السماح بإدخالها إلى قطاع غزة جراء العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع.


وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد حمل الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية عن إمكانية وفاة 400,000 فلسطيني جوعاً.


واعلن عن نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات التي كانت متبقية في محافظة شمال قطاع غزة منذ قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، وهذا الأمر يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية يواجهها 400,000 مواطن من أبناء شعبنا الفلسطيني مازالوا متواجدين في المحافظة.


وأضاف: لقد أجبر الاحتلال أهلنا في محافظة شمال غزة على طحن أعلاف الحيوانات والحبوب بدلاً من القمح المفقود، وأصبحوا يواجهون مجاعة حقيقية في ظل استمرار العدوان وفي ظل تشديد الاحتلال للحصار على شعبنا الفلسطيني".


ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

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