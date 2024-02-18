حكومة نتنياهو تصوت على معارضة أي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) صوتت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، الأحد، بالإجماع على قرار رفض الاعتراف الدولي الأحادي بالدولة الفلسطينية.
وكان نتنياهو قال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن هذه الخطوة تأتي بعد "أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد".
وأضاف أن البيان الرسمي سيعكس أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".
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