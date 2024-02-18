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السلطة الفلسطينية: حماس جزء لا يتجزأ من شعبنا

2/18/2024 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، أن حركة المقاومة الإسلامية“حماس جزء لا يتجزأ من الساحة السياسية الفلسطينية”.


وأضاف اشتية، خلال جلسة نقاش على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: هناك توافق دولي، بمن في ذلك الفلسطينيين وحركة حماس، على حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) لكن ليس هناك شريك في إسرائيل”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة تقول إن أحد أهدافها هو القضاء على حركة“حماس”.


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