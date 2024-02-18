السلطة الفلسطينية: حماس جزء لا يتجزأ من شعبنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، أن حركة المقاومة الإسلامية“حماس جزء لا يتجزأ من الساحة السياسية الفلسطينية”.
وأضاف اشتية، خلال جلسة نقاش على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: هناك توافق دولي، بمن في ذلك الفلسطينيين وحركة حماس، على حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) لكن ليس هناك شريك في إسرائيل”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة تقول إن أحد أهدافها هو القضاء على حركة“حماس”.
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