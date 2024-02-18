السلطة الفلسطينية: حماس جزء لا يتجزأ من شعبنا



وأضاف اشتية، خلال جلسة نقاش على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: هناك توافق دولي، بمن في ذلك الفلسطينيين وحركة حماس، على حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) لكن ليس هناك شريك في إسرائيل”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة تقول إن أحد أهدافها هو القضاء على حركة“حماس”.

