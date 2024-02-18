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إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

2/18/2024 2:23:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 20 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وسط استمرار الاشتباكات بأنحاء القطاع.

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ 230 عملية إنقاذ ونقل جنود جرحى من داخل غزة إلى مستشفيات إسرائيلية، منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

MENAFN18022024000072011014ID1107868018

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