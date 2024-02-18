أكلنا تبن.. عندما يصبح المجاز حقيقة مرة لجوعى غزة

هذه المقولة التي كنا نعتقد أنها فقط أنها تدور في فلك "المجاز" حولها الاحتلال في غزة إلى واقع أليم تعرت فيه كل القيم والمفاهيم، حيث يُجوّع 2.2 مليون إنسان، فيما الضمير الإنساني غائب وغير قادر على إدخال حتى كسرة خبر تسد رمقهم.



فالتبن" كان وجبة طعام لعائلة غزاوية كما توثق الفتاة ايناس سلطان، بعد انعدام مقومات البقاء على الحياة في القطاع بعد 135 يوما على الإبادة، ونشرت صورة لطعام عائلتها وهو طازج.



أذن "التبن طبّخ على نار هادئة.. وأكلناه" هذا هو طعام قسم كبير من الغزيين فيما القسم الآخر لا يجده حتى يأكله، مثل حنين جمعة ذات الثمانية سنوات والتي ارتقت "جائعة ترتجف من البرد" في بيت حانون شمال غزة.







وتسود في قطاع غزة مظاهر مجاعة حادة تفتك بعشرات الآلاف من النازحين وأهالي المنطقة مع انعدام معظم المواد الغذائية الأساسية والاتهامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال المساعدات إلى المنطقة.



وأكدت المنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) أنّ هناك مستوياتٍ غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع في قطاع غزة. وأضاف بيان للمنظمة أن عددًا متزايدًا من سكان القطاع يقتربون من ظروف تُحاكي المجاعة.



وحسب تقرير الأمم المتحدة، فأن "أكثر من 25% من الأسر في قطاع غزة تعاني من الجوع الشديد في ظل خطر حدوث مجاعة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا لم يتوفر ما يكفي من الغذاء والماء النظيف وخدمات الصحة والصرف الصحي"، وذلك وفقا لتقرير يُعرف بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.



وأكد التقرير أن جميع سكان غزة - حوالي 2.2 مليون شخص – "يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي".



وأظهر أن 26 بالمائة من السكان (نحو 577 ألف شخص) قد استنفدوا إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويواجهون جوعا كارثيا (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل) والجوع الحاد.



وقال إن هناك خطرا لحدوث المجاعة في غزة خلال الأشهر الستة المقبلة إذا استمر الصراع العنيف وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.



ويتضمن هذا التحليل الأخير للأمن الغذائي في غزة، بيانات من برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.

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