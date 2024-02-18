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مناطق الاحتلال بلا كهرباء وأنباء عن هجوم إلكتروني

2/18/2024 2:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة "كهرباء إسرائيل" مساء اليوم الأحد، انقطاع الكهرباء في عموم مناطق الاحتلال داخل الأراضي المحتلة العام 1948.
وقالت الشركة: "انقطاع الكهرباء عن 120 ألف إسرائيلي في المدن والبلدات الكبيرة بالداخل من الشمال حتى الجنوب بسبب خلل في عمل محطات التوليد .... يتم التحقيق في أسباب هذا الانقطاع".

وأشارت شركة الكهرباء إلى "توقف نشاط وحدة إنتاج تسببت في ازدحام وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد".

وفقا للشركة، "تم تشغيل وحدات توليد بديلة، وتمت استعادة الكهرباء في بعض المناطق".

إلى ذلك، تداولت تقارير عبرية أنباء عن هجوم إلكتروني استهدف محطة الخضيرة للطاقة.

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