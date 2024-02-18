مناطق الاحتلال بلا كهرباء وأنباء عن هجوم إلكتروني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت شركة "كهرباء إسرائيل" مساء اليوم الأحد، انقطاع الكهرباء في عموم مناطق الاحتلال داخل الأراضي المحتلة العام 1948.
وقالت الشركة: "انقطاع الكهرباء عن 120 ألف إسرائيلي في المدن والبلدات الكبيرة بالداخل من الشمال حتى الجنوب بسبب خلل في عمل محطات التوليد .... يتم التحقيق في أسباب هذا الانقطاع".
وأشارت شركة الكهرباء إلى "توقف نشاط وحدة إنتاج تسببت في ازدحام وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد".
وفقا للشركة، "تم تشغيل وحدات توليد بديلة، وتمت استعادة الكهرباء في بعض المناطق".
إلى ذلك، تداولت تقارير عبرية أنباء عن هجوم إلكتروني استهدف محطة الخضيرة للطاقة.
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