نتنياهو يوافق على تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى الأقصى خلال رمضان

نتنياهو يوافق على تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى الأقصى خلال رمضان
التاريخ
2/18/2024 2:23:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت
القناة الـ13 الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وافق على مقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تقييد دخول فلسطينيي
الداخل إلى المسجد الأقصى المبارك خلال رمضان.
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