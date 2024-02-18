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نتنياهو يوافق على تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى الأقصى خلال رمضان

2/18/2024 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى المبارك خلال رمضان.

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