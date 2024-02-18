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الشباب والتكنولوجيا والوظائف يخلق 2800 فرصة عمل في 3 سنوات

2/18/2024 2:22:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان – أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس أن "مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي تشرف على تنفيذه تمكن منذ انطلاقته قبل ثلاث سنوات وحتى اليوم من خلق أكثر من 2800 فرصة عمل لشباب وشابات أردنيين الى جانب نسبة من السوريين اللاجئين في الأردن.
وبينت الوزارة أن هذا الرقم من الوظائف التي وفرت فرصا ودخلا لهؤلاء الشباب جاء من خلال ثلاثة برامج ومشاريع فرعية تندرج تحت مشروع الوظائف والتكنولوجيا والشباب الممول من البنك الدولي ، وهي برنامج دعم الرواتب المباشر "كفاءات"، برنامج دعم تطوير الأعمال والوصول إلى أسواق للشركات الناشئة، وبرنامج دعم منصات العمل الحر.
وبينت الوزارة في ردها على اسئلة لـ " الغد" بأنه من بين تلك الوظائف والفرص لإيجاد دخل كانت الإناث تسيطر على نسبة تصل الى 52 % من الإجمالي، وخاصة من برنامج منصات العمل الحر الذي يوفر فرصا كبيرة للإناث في العمل عن بعد ومن خلال مشاريع رقمية منزلية.
وجاءت هذه الارقام ، في وقت تظهر فيه البيانات الرسمية الرسمية بأن نسبة البطالة في المملكة بلغت خلال الربع الثالث من العام الماضي 22.3 %.
وعن البرامج والمشاريع الفرعية الثلاثة التي وفرت فرص العمل السابقة أوضحت الوزارة أن أولها هو ( برنامج دعم الرواتب المباشر أو ما يسمى " كفاءات" ) وهي منحة تهدف إلى تحفيز الشركات الرقمية على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي من خلال تقديم حوافز للتوظيف، بحيث تُغطي ما يصل إلى
50 % من رواتب الموظفين الجدد لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وأما البرنامج الثاني وهو ( برنامج دعم تطوير الأعمال والوصول إلى الأسواق) فهو يهدف إلى دعم جهود الشركات الرقمية والممكنة رقميا (بالتركيز على شركات التعاقد الخارجي)، التي تسعى إلى تطوير أعمالها، وتأمين عقود جديدة في أسواق محلية وإقليمية ودولية جديدة (دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها)، وذلك عبر منح مماثلة (تصل إلى 100 ألف دولار) لتغطي ما يصل إلى
50 ٪ من تكلفة خطط تطوير الأعمال، حتى تتمكن هذه الشركات من التوظيف لدى تطور أعمالها وتوسعها.
وقالت ان البرنامج الثالث وهو ( برنامج دعم منصات الأعمال الحرة) فهو يهدف الى زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية، عبر دعم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الهادفة للربح في تدريب الأفراد، مع التركيز على الشباب، والنساء، واللاجئين في المجتمعات ذات الفرص المحدودة على آلية الوصول إلى هذه المنصات الرقمية، وعرض خدماتهم عليها، حيث يشجع البرنامج منظمات المجتمع المدني والغير هادفة للربح على اختيار القطاعات التي ستخدمها هذه المنصات بحيث تكون الأولوية للقطاعات التي تنشط فيها النساء واللاجئون السوريون.

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