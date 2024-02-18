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هبوط إشغال السيارات السياحية إلى %15

2/18/2024 2:22:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- هبطت نسبة تأجير المركبات السياحية في الأردن إلى 15 % من إجمالي عدد المركبات المتوفرة لدى مكاتب التأجير مقارنة مع 70 %، في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة.
وأكد عكوبة لـ"الغد"، أن تراجع نسب الإشغال انعكس بشكل واضح على قدرة المكاتب على تجديد ترخيصها السنوي، إذ كانت تصل نسبة المكاتب التي جددت ترخيصها إلى 75 % في مثل هذه الفترة من العام، بينما لم تصل حتى الآن إلى 25 %.
ويصل عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية إلى 235 مكتبا، فيما عجز 175 مكتبا عن تجديد ترخيصه السنوي للعام الحالي، بحسب عكوبة.
ولفت عكوبة الانتباه، إلى خطورة ظاهرة بيع المكاتب إذ تم بيع 7 مكاتب تأجير سيارات سياحية منذ بداية العام الحالي، لعدم قدرتها على مواصلة أعمالها في هذا القطاع الحيوي.
وطالب عكوبة الجهات المعنية بالوقوف إلى جانب القطاع ودعمه في أزمته التي بدأت منذ أن شهد القطاع السياحي تراجعا في أعداد الزوار، بسبب التوتر الذي فرضته الجرائم الصهيونية في المنطقة منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأشار إلى جملة من المطالب التي يحتاجها القطاع أهمها، تأجيل رسوم جمارك السيارات لتستطيع تخفيض كلفها التشغيلية من أجل القدرة على دخول المنافسة من خلال تخفيض الأسعار وتقديم خدمات متطورة، إضافة إلى تدخل مؤسسة الضمان وإعادة برنامج استدامة لدعم القطاع المتعثر، الذي يعاني من ركود واضح وصعب منذ فترة "كورونا"، ومختلف القطاعات السياحية والاقتصادية المتعثرة.
وطالب عكوبة الجهات المعنية، بحماية القطاع من الدخلاء عليه غير القانونيين مثل السيارات الخصوصي وسيارات بعض التطبيقات التي دخلت لتزاحم المكاتب المرخصة، وتنشر إعلاناتها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا خروج الكثير من المكاتب من السوق في حال استمرت هذه المعاناة.
كما طالب عكوبة، بتخفيض ضريبة المبيعات من 16 % إلى 8 % في ظل تراجع الإقبال على القطاع وانخفاض نسب إشغال السيارات في مختلف المكاتب.
وأشار إلى ضرورة وجود جهة تحمي القطاع من التحديات التي تواجهه، وتكون له مظلة رسمية تدافع عنه أمام تحدياته.
وبين، أن نسبة مشاركة السيارات الكهربائية ضئيلة لا تتجاوز 100 سيارة، نظرا لعدم وجود بنية تحتية لهذا النوع من السيارات.
وتصل بحسب عكوبة نسبة مساهمة السيارات المهجنة (الهايبرد) إلى قرابة 25 % أي بمقدار 3.5 ألف سيارة من أعداد السيارات السياحية التي يصل عددها الإجمالي إلى نحو 14 ألف سيارة.
ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية، 235 مكتبا سياحيا موزعة على مختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية، نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع أكثر من 14 ألف مركبة.
ويذكر، أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مالية وصلت إلى 100 مليون دينار، خلال أزمة "كورونا".

MENAFN18022024000072011014ID1107868011

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