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رغم مؤشرات وجود كميات تجارية.. استكشاف النفط يراوح مكانه

2/18/2024 2:22:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- ما يزال استكشاف النفط في الأردن ضعيفا وفقا لمجوعة من المقاييس رغم أن هنالك مجموعة من المؤشرات تدل على إمكانية النهوض بالقطاع إلى مستوى الإنتاج بكميات تجارية.
وطالما أكد خبراء أن الأردن يقع ضمن نطاق طوبوغرافي يشير بشكل واضح إلى إمكانية توافر النفط بكميات تجارية، فدول الجوار كلها، السعودية والعراق وسورية تنتج النفط بكميات ضخمة إلا الأردن.
وما يزال الأردن ينتج 0.1 % من حاجته للنفط (برميلين إنتاج مقابل 1000 برميل حاجة يومية) ذلك بعد أن رفع طاقته الإنتاجية في العامين الأخيرين إذ كانت قبل ذلك لا تناهز 0.01 %.
ورغم تدني مستويات الإنتاج المحلي من جهة والحاجة الملحة للبحث عن النفط من جهة أخرى إلا أن مخصصات التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية في موازنة وزارة الطاقة بقيت ثابتة في العام 2024 مقارنة مع العام الماضي عند 1.5 مليون دينار، وهي قيمة ضئيلة بحسب ما يؤكد خبراء.
ودعا معنيون في القطاع إلى إيلاء اهتمام أكبر لترويج وتسويق مناطق الاستكشاف النفطي في المملكة على غرار باقي الثروات الطبيعية ضمن توجهات زيادة استغلال الموارد المحلية من الطاقة ومصادرها.
وأكد هؤلاء أن من أهم عوامل تطوير وزيادة استكشاف النفط يتضمن رفع مخصصات تمويل هذه المشاريع وزيادة جذب شركات كبرى متخصصة في هذا المجال في ظل عدم ملاءة الحكومة المالية الكافية لهذه المشاريع.
من جهته، أكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة أهمية زيادة الاستكشاف النفطي واستغلال الموارد النفطية في المملكة وأن لاتقتصر فقط على استغلالها كثروة محلية فقط بل لكونها عاملا مهما في مواجهة أسعار النفط العالمية المرتفعة والتي تعد أساس مشكلة الطاقة في الأردن.
وأشار إلى أن الأردن يتوسط طبوغرافيا وجغرافيا منطقة نفطية ، ما يرفع إمكانية وجود موارد نفطية مهمة إذا ما تم تعزيز جهود الترويج والاستكشاف الأمر الذي يستدعي زيادة العمل على تسويق المناطق في المملكة من خلال شركات عالمية ودولية متخصصة.
ومع تأكيده على أهمية استكشاف واستثمار الخامات والمعادن الطبيعية المتعددة التي تسعى وزارة الطاقة إليها في خططها وإستراتيجياتها، إلا أن هذه الثروات تستغل إما كمدخل إنتاج أو يتم تصديرها، أما أهمية النفط الخام تكمن في كونه حلا لخفض الاستيراد منه بالأسعار العالمية.
وأوضح المدادحة بهذا الشأن أن المشاريع من هذا النوع تحتاج إلى رؤوس أموال واستثمارات ضخمة لا تستطيع الحكومة وحدها تمويلها وبالتالي يستوجب الأمر طرح الفرص الاستكشافية للشركات العالمية بشكل جدي، مبينا أن الشركات العالمية التي أجرت الاستكشاف أو حازت على امتيازات سابقا لم تقدم شيئا فعليا وانسحبت دون أي نتائج.
من ناحيته ، قال مدير مشاريع المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان إن "الوزارة بصدد تنفيذ عدد من الإجراءات و المشاريع لتوسعة نطاق الاستكشاف النفطي في المملكة وإثبات نتائج دراسات سابقة أعدت في هذا الشأن".
ومن هذه الإجراءات، تعتزم الوزارة إجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد بمساحة 4400 كيلومتر مربع في منطقة الجفر لتهيئتها للاستكشاف النفطي.
كما تتضمن خطة الوزارة في مجال النفط للعام الحالي حفر بئرين في منطقة السرحان وحفر 4 آبار في حقل حمزة النفطي ، مشيرا إلى أن الوزارة حفرت بئرين في حقل السرحان إلا أن نتائجهما لم تكن مجدية اقتصاديا بالشكل الكافي وإنما عبارة عن شواهد نفطية.
وقال "ما سيتم إجراؤه العام الحالي في المنطقة هو عمل أكبر لإثبات هذه الشواهد إن كان مجديا فعلا من عدمه" مشيرا إلا أن العمل في المجال النفطي يحتاج إلى إمكانيات مادية ضخمة في وقت قصير، خلافا للعمل في مجال الخامات المعدنية الأخرى.
وخصصت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن موازنتها للعام الحالي 1.5 مليون دينار ، وهي نفس القيمة المعاد تقديرها عن العام الماضي، بينما تبلغ القيمة التأشيرية لهذا البند العام المقبل 1.9 مليون دينار.
كما خصصت مليوني دينار لتطوير حقل حمزة النفطي للعام الحالي، بنفس قيمة العام الماضي، وقيمة تأشيرية 3.7 مليون دينار العام المقبل.
واتفق مع المدادحة مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق د.موسى الزيود الذي أكد أن ضعف التمويل من أهم معيقات تطوير الاستكشاف النفطي في المملكة.
وبين أن عدم كفاية التمويل سابقا وخلال عمل سلطة المصادر الطبيعية قبل أن يتم حلها قلل من فرص استكشاف مناطق أوسع في المملكة في ذلك الوقت، مع غياب دعم كاف للشركة المحلية الوحيدة للقيام بهذه الأعمال حاليا وعدم وجود حوافز لشركات عالمية جادة للعمل في المملكة بهذا القطاع.
وألغت الحكومة في العام 2014 سلطة المصادر الطبيعية التي كانت مسؤولة عن جهود الاستكشاف والتنقيب والترويج في المملكة وأوكلت هذه المهام إلى مديريات متخصصة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية فيما انتقلت صلاحيات إصدار رخص التعدين إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وتشير آخر أرقام صدرت عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في هذا الشأن إلى تراجع مجموع الإنتاج المحلي من النفط العام 2022 بنسبة 12 % مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبلغ إنتاج النفط في العام 2022 حوالي 95 ألف برميل مقارنة مع 107 آلاف برميل في العام الذي سبقه وهو ما يغطي 5 % من حاجة الأردن.
94 ألف برميل الإنتاج في 2022 وتقارب حاجة الأردن اليومية من النفط نحو 150 ألف برميل، حيث يستورد نحو 10 % من جاحته من النفط الخام وبمعدل 15 ألف برميل يوميا عبر الصهاريج من العراق بموجب اتفاقية بين البلدين، يمنح الأردن خصما مقداره 16 دولارا عن السعر العالمي.

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