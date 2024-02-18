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الوحدات يصدر بيانا حول القرارات التحكيمية

2/18/2024 2:22:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أصدر نادي الوحدات مساء الأحد بيانا، استنكر من خلاله القرارات التحكيمية التي حصلت في مباراة الفريق أمس أمام الحسين إربد، والخسارة بهدفين لهدف بمباراة بدوري المحترفين، واصفا الأمر بالظلم بحقه.

وتاليا نص البيان:

يؤكد نادي الوحدات اعتزازه وتقديره لرئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي ابن الحسين، ومقدرين له الدور الكبير الذي يألوه لخدمة هذا الصرح الرياضي الشامخ من أجل تطوره وتحقيق تطلعات جماهيرنا الأردنية بالوصول إلى الإنجازات على الصعيد الرياضي والتي تكلل أخرها بالحصول على وصافة آمم آسيا 2024 في قطر.
وإننا في نادي الوحدات نستنكر وبأشد العبارات تواصل المسلسل التحكيمي الهزيل على الصعيد المحلي؛ والظلم الواضح الذي تعرض له فريق الكرة أمام الحسين إربد بالخسارة نتيجة صافرة ظالمة لم تكن حيادية وتتعامل بروح القانون، وإنما تعاملت بشكل واضح وفاضح بعيداً كل البعد عن الحيادية من قبل حكم المباراة أدهم مخادمة والذي أظهر تحيز واضح تجاه نادي على حساب الأخر، باتخاذه قرارات غير صحيحة كلفت الوحدات خسارة المباراة وسط شد عصبي واضح من قبل حكم اللقاء أيضاً والذي تفوه بعبارات تهديدية وشتائم للاعبي الفريق بهدف ردعهم، الأمر الذي يدعونا للتساؤول هل هذا الحكم حاصل على الشارة الدولية للتحكيم ومرشح لأن يكون ضمن حكام النخبة لبطولة كأس العالم القادمة؟!
ما حصل بالأمس وما سوف يحصل ما هو إلا نتيجة ضعف واضح في دائرة التحكيم المحلية والتي جانبها الصواب في اتخاذ القرارت وتعيين الحكام الأكفياء لقيادة المباريات، في الوقت الذي تتداعى به اللجنة للاجتماع مع الأندية بضرورة إعطاء الحكم المحلي الثقة اللازمة من أجل إسناد المباريات المهمة له وذلك من أجل سمعتها ورفعتها، فيما الأندية تدفع الثمن باهظاً جراء الأخطاء البدائية التي ترتكب عن عين قصد ودون أدنى شعور بالمسؤولية، بما يوضح للجميع بأن اتحاد الكرة يضم في جنباته لوبيات كبيرة تعمل من أجل تجيير لقب الدوري لصالح نادي الحسين إربد وذلك بعد تعادل النادي الفيصلي مؤخراً وابتعاده رقمياً وضمنياً عن المنافسة على لقب بطولة الدوري.
وما حصل مع الوحدات لم يكن وليد الصدفة وإنما امتداد لسنوات من الظلم والإجحاف بحق هذا الصرح الرياضي الشامخ والذي منذ أن أشرقت شمسه على سماء الرياضة المحلية، حتى سعى الكثيرون لأجل غروبها، ولكن هيهات لهم أن يحصلوا على ما يريدون، ذلك أن هذا الصرح الرياضي وجد ليبقى وليؤكد ويبرهن للجميع بأنه صرحٌ رياضي شامخ لا تهزه الرياح.
ومن هنا يؤكد نادي الوحدات وفي خطابٍ رسمي أبرق به إلى اتحاد الكرة بضرورة حل لجنة الحكام وإسنادها إلى أشخاص مؤهلين لقيادتها وليس لأشخاص يعملون وفق أهواء شخصية، إضافة إلى أن نادي الوحدات طالب في كتابٍ رسمي عدم إسناد أي لقاء لفريق الكرة للحكم أدهم مخادمة والذي كان له صولات وجولات بحق نادي الوحدات من العام 2011 وحتى الآن.
ونعود ونؤكد في نادي الوحدات بأن مجلس إدارة النادي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه التجاوزات الصارخة التي تحدث بين الفينة والأخرى من قبل بعض العاملين في اتحاد الكرة، وذلك بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وعدم حصول أي تجاوز تجاه النادي وجماهيره وحقوقه.

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