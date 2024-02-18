الأونروا: ثلاثة أرباع سكان غزة يشربون مياه ملوثة

الأونروا: ثلاثة أرباع سكان غزة يشربون مياه ملوثة
التاريخ
2/18/2024 2:22:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن سرعة تدهور الوضع في غزة غير مسبوقة.
وأوضحت أن ما يقرب من 3 من كل 4 أشخاص في غزة يشربون من مصادر المياه الملوثة، وأن الأمراض المعدية آخذة في الارتفاع.
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