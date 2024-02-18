اللوزي: ارتفاع صافي أرباح البنك الأردني الكويتي 380% لتصل إلى 90 مليون دينار نهاية العام 2023

فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة مع نهاية العام الماضي نحو 121.6 مليون دينار، مقابل 27.3 مليون دينار عام 2022 بنمو 344.8% ، وبالنظر إلى هذه النتائج الطيبة، فإن مجلس الإدارة قرر التوصية للهيئة العامة للمساهمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال.

وأشار إلى أن البيانات المالية لعام 2023 والتوصية بتوزيع الأرباح خاضعتان لموافقة البنك المركزي الأردني والهيئة العامة للمساهمين.



ويُعدّ هذا النموّ في أرباح البنك الأردني الكويتي مؤشراً قوياً على متانة مركزه المالي، وفعالية استراتيجيته في التوسع الإقليمي باستثماراته، والتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه.



وأظهرت النتائج المالية الأولية، ارتفاعاً ملحوظاً في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية للبنك، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 3.6 مليار دينار في العام 2022 إلى 5.2 مليار دينار في العام 2023، وبنسبة نمو مقدارها 48%، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي من 1.9 مليار دينار في العام 2022 إلى أكثر من 2 مليار دينار في العام 2023، وبنمو نسبته 4%.



كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في أرصدة ودائع العملاء والتأمينات النقدية من 2.9 مليار دينار مع نهاية العام 2022 إلى 4.1 مليار دينار في نهاية العام 2023 وبنسبة نمو مقدارها 42%، كما سجلت حقوق الملكية أيضاً ارتفاعاً بنسبة 52.3% لتصل إلى 727.5 مليون دينار مقابل 477.6. مليون دينار في نهاية العام 2022.



وواصلت إدارة البنك سياستها في تعزيز المخصصات مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية تحوطاً للضعف المحتمل في بعض الحسابات، بالإضافة إلى تأثر بعض القطاعات بالتداعيات الراهنة والمحتملة على الاقتصاد الوطني والإقليمي، حيث تم اقتطاع ما يزيد عن 64.5 مليون دينار من الدخل للعام 2023 لتلك الغاية مقابل 33 مليون لعام 2022. كما واصلت إدارة البنك جهودها في المتابعة الحثيثة لهذه الحسابات.



وسجلت مؤشرات الأداء ومعايير الكفاءة والتشغيل معدلات جيدة حيث أن نسبة العائد على حقوق الملكية التي سجلها البنك العام الماضي بلغت 16.5%، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة 340%، ونسبة كفاية رأس المال 19.35% وكل هذه المعدلات تقع ضمن المستويات العليا للنسب المعيارية الدولية. كما ارتفع سعر سهم البنك خلال عام 2023 بنسبة تزيد عن 53%.



وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي: "نفتخرُ ونعتزّ بالإنجازات الاستثنائية التي حققها البنك الأردني الكويتي مع نهاية العام الماضي، وتعتبر هذه النتائج ثمرة جهودٍ دؤوبة من فريق العمل بأكمله، والتزامنا الراسخ بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا الكرام."



وأكد البطيخي على التزام البنك بدعم كافة قطاعات الإنتاج والاستثمار التي تُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وقال: "نؤمن بأهمية دورنا في تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وذلك إدراكاً منا للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، والتي نعمل بجد على المساهمة في التخفيف من تبعات هذه الظروف من خلال تقديم حلول تمويلية مُبتكرة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مثمناً دور البنك المركزي الأردني في دعم القطاع المصرفي وتعزيز استقراره.



وفي النهاية أعرب رئيس مجلس الإدارة اللوزي عن شكره وتقديره لكافة مساهمي البنك وعملائه على ثقتهم ولأعضاء مجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية ولموظفي البنك والجهات الرقابية بالأردن والعراق وقبرص على دعمهم المتواصل، مؤكداً التزام البنك بمواصلة العمل بجد لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات للبنك وللمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.



