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المفرق تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

2/18/2024 2:21:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعاء الزيود المفرق- رعى محافظ المفرق سلمان النجادا اليوم الأحد الاحتفال الذي نظمه تجمع المفرق للمتقاعدين العسكريين بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذي أقيم في نادي المتقاعدين العسكريين بالمفرق، بحضور عدد من قادة الأجهزة الأمنية وكبار ضباط وضباط صف من المتقاعدين والمحاربين القدامى في المفرق.

وقال محافظ المفرق سلمان النجادا، إن الاحتفال بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يوم عز وله معانٍ كبيرة للقوات المسلحة؛ لما قدموه من وفاء وعرفان على مدار السنوات الماضية لحماية أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

من جانبه، تحدث رئيس تجمع المتقاعدين العسكريين في المفرق اللواء المتقاعد الدكتور إبراهيم شديفات، عن أهمية المناسبة التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية وليكون الخامس عشر من كل عام يوما وطنيا بامتياز للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، وذلك تقديرا لتضحياتهم وعطائهم في خدمة الوطن.

وأكد الشديفات على أن المتقاعدين العسكريين يحضون برعاية ملكية واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مؤكدا أن المتقاعدين العسكريين القدامى سيبقون على العهد والوعد والجند الأوفياء ورديفا حقيقيا متينا لقواتنا المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية.

من جهته، أكد العقيد المتقاعد جهاد المشاقبة، أن هذا اليوم جاء تقديرا من جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين رفيق السلاح لنا الذي ما زال ينظر للمتقاعدين العسكريين نظرة محبة وإخلاص، فالقوات المسلحة كانت وما زالت تقوم بدور هام على الحدود الشمالية الشرقية في محاربة آفة المخدرات والمتسللين، وذلك حفاظا على أمن الوطن والمواطن، فقواتنا المسلحة على مر العصور منذ نشأتها قامت بدور محوري في المحافظة على تراب هذا الوطن العزيز وأمنه واستقراره.

وفي نهاية الاحتفال، كرم عدداً من المتقاعدين العسكريين، كما كرم اللواء الركن المتقاعد ذعار الشنابلة راعي الاحتفال تقديرا لجهوده.

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