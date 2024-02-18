حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق بلواء بني عبيد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نظمت بلدية بني عبيد اليوم الأحد، حملة مشتركة مع الجهات المختصة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة في لواء بني عبيد.
وقال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الحملة شملت إزالة البسطات غير المرخصة المتواجدة في الطرق الرئيسية، ومصادرة البضائع المتواجدة على الأرض، لاستعادة المساحات العامة وتخفيف الازدحام، بعد تقديم العديد من الشكاوى من أصحاب المحال التجارية.
وأكد أن البلدية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات في الشوارع التابعة لحدود البلدية، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار.
وأشار أبو عبيد إلى أهمية الشراكة مع المواطنين والقطاع الخاص في الحفاظ على بيئة نظيفة، مبينا أن البلدية تجمع ما يقارب من 180 طنا يوميًا من النفايات من مناطق بني عبيد كافة.
وأضاف أبو عبيد أن البلدية بالتزامن مع حملة النظافة، اختتمت حملة نظافة واسعة شاملة لإزالة جميع المكاره الصحية من المناطق والأحياء السكنية والطرق الرئيسة، بهدف إظهار المنطقة بأجمل حلة قبل حلول شهر رمضان.
وأضاف أن حملات النظافة الشاملة والمنتظمة هي جزء أساسي للحفاظ على صحة البيئة والمجتمعات المحلية.ين جودة حياة السكان.
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