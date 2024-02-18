الاحتباس الحراري سبب غزو الجراد

(MENAFN
- Al Watan) أفاد علماء في سنغافورة والصين بأن التفشي المتزايد والمتكرر للجراد يحصل بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدين على أن ذلك يهدد الأمن الغذائي العالمي.
ونشرت المجلة العلمية Science Advances تقريرا عن الظاهرة وجاء فيه ((ارتفاع درجة حرارة المناخ سيؤدي إلى زيادات واسعة النطاق في تفشي الجراد، مما يؤدي إلى تحديات جديدة أمام التنسيق العالمي لمكافحة الجراد)).
وأضاف التقرير أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار سيؤدي بدوره إلى خلق ظروف مواتية للآفة في المناطق التي لا تعد نموذجية للغزوات، كما سيؤدي إلى تفاقم الوضع في ((المناطق الساخنة)) التقليدية في أفريقيا وجنوب آسيا.
وتقول الدراسة الصادرة عن العلماء إن نطاق الآفة سيستمر في التوسع حتى لو تمت مكافحة انبعاثات الكربون بشكل فعال.
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