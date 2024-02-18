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الاحتباس الحراري سبب غزو الجراد

2/18/2024 2:20:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أفاد علماء في سنغافورة والصين بأن التفشي المتزايد والمتكرر للجراد يحصل بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدين على أن ذلك يهدد الأمن الغذائي العالمي.
ونشرت المجلة العلمية Science Advances تقريرا عن الظاهرة وجاء فيه ((ارتفاع درجة حرارة المناخ سيؤدي إلى زيادات واسعة النطاق في تفشي الجراد، مما يؤدي إلى تحديات جديدة أمام التنسيق العالمي لمكافحة الجراد)).
وأضاف التقرير أن ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار سيؤدي بدوره إلى خلق ظروف مواتية للآفة في المناطق التي لا تعد نموذجية للغزوات، كما سيؤدي إلى تفاقم الوضع في ((المناطق الساخنة)) التقليدية في أفريقيا وجنوب آسيا.
وتقول الدراسة الصادرة عن العلماء إن نطاق الآفة سيستمر في التوسع حتى لو تمت مكافحة انبعاثات الكربون بشكل فعال.

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