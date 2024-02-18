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الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة الحسين ويعلن الحداد 3 أيام - جريدة الوطن السعودية

2/18/2024 2:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) نعى الديوان الملكي الهاشمي الأردني، ببالغ الحزن والأسى، والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.
وأعلن الديوان الملكي الأردن - بأمر من الملك عبدالله الثاني - الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد.
وأعرب الديوان الملكي الأردنى عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

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