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اليوم.. انتهاء المهلة التصحيحية لمعالجة مخالفات التشوه البصري - جريدة الوطن السعودية

2/18/2024 2:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهت اليوم المهلة التصحيحية لمعالجة مخالفات التشوه البصري، التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أعلنت العام الماضي، إصدار "شهادة امتثال المباني"، بهدف توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، وتحسين المشهد الحضري و جودة الحياة.

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