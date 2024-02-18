Sunday, 18 February 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواعيد التقديم لبرامج الماجستير التنفيذي في جامعة الملك عبدالعزيز - جريدة الوطن السعودية

2/18/2024 2:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، عن مواعيد التقديم لبرامج الماجستير التنفيذي "برسوم دراسية" للعام الجامعي 1446هـ، وذلك خلال الفترة من 19 شعبان 1445 إلى 19 شوال 1445هـ. وأوضحت الجامعة، أن التقديم سيكون للطلاب والطالبات عبر نظام القبول الإلكتروني في 42 برنامجاً مصنفاً ومعتمداً وموائماً لسوق العمل.
وسيكون مُقدماً من 17 كلية ومعهد بالجامعة وهي: كلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الحقوق، وكلية العلوم البيئية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، وكلية علوم الأرض، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية الاتصال والإعلام، وكلية العمارة والتخطيط، وكلية الأعمال برابغ، وكلية الهندسة برابغ، وكلية التربية، وكلية السياحة، ومعهد اللغة الإنجليزية، ومعهد الاقتصاد الإسلامي، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.
يُذكر أن نظام الدراسة فيها سيكون خلال نهاية عطلة الأسبوع، وتدفع الرسوم الدراسية على أربع دفعات حسب الفصول الدراسية.
(رابط التسجيل )

MENAFN18022024000089011017ID1107868000

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث