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تحذير من تخزين الأطعمة

2/18/2024 2:18:01 PM
(MENAFN- Al Watan) البصل: ترك نصف حبة بصل في الثلاجة يمكن أن يكون مميتاً للغاية لأن البصل مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، وهذا يعني أنه عند التبريد، تبدأ النشا الموجودة فيه بالتحول إلى سكر ويبدأ في تكوين العفن.
الثوم: ينصح الأطباء بعدم شراء الثوم المقشر وتبريده لأنه يمكن أن يصاب بالعفن بشكل أسرع ويصبح سبباً للإصابة بأمراض خطيرة حال تناوله.
الأرز: ترك الأرز المطبوخ في الثلاجة فكرة سيئة لأن مقاومة النشا فيه يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول، الأرز أيضًا أحد العناصر التي يمكنها التقاط العفن بسرعة.
الزنجبيل: عرضة للعفن على الرغم من كونه غنيًا بالخصائص المضادة للالتهابات، إلا أنه يمكنه التقاط العفن بسرعة عند تبريده وعند تناوله يؤثر سلبا على الكبد والكلى.

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