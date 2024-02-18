تحذير من تخزين الأطعمة

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- Al Watan) البصل: ترك نصف حبة بصل في الثلاجة يمكن أن يكون مميتاً للغاية لأن البصل مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، وهذا يعني أنه عند التبريد، تبدأ النشا الموجودة فيه بالتحول إلى سكر ويبدأ في تكوين العفن.
الثوم: ينصح الأطباء بعدم شراء الثوم المقشر وتبريده لأنه يمكن أن يصاب بالعفن بشكل أسرع ويصبح سبباً للإصابة بأمراض خطيرة حال تناوله.
الأرز: ترك الأرز المطبوخ في الثلاجة فكرة سيئة لأن مقاومة النشا فيه يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول، الأرز أيضًا أحد العناصر التي يمكنها التقاط العفن بسرعة.
الزنجبيل: عرضة للعفن على الرغم من كونه غنيًا بالخصائص المضادة للالتهابات، إلا أنه يمكنه التقاط العفن بسرعة عند تبريده وعند تناوله يؤثر سلبا على الكبد والكلى.
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