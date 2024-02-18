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السيرة آنذاك

2/18/2024 2:18:01 PM
(MENAFN- Al Watan) السيرة الذاتية كسرد شخصي وثيقة شفافة لا تحتمل خدشها بمعلومات غير صحيحة أو مبالغ فيها، بل يجب مراعاة ما يُمكن الإفصاح عنه من أحداث ومواقف وإنجازات شهدتها مراحل العمر، أما ما عدا ذلك فأساطير تجر كاتبها إلى بحر القصص والروايات وهو بالتأكيد لا يُحسن العوم فيه.
نقرأ في بعض السير من تعمد ذم نفسه والادعاء بأنه ضحى بصحته، وشبابه، وعانى الحرمان، الجوع، سهر الليالي في سبيل المبادئ، ومساعدة الآخرين، بينما الحقيقة غير ذلك، وهذا ينطبق عليه قول سعيد بن جُبير رحمه الله ((من ذم نفسه أمام الناس فقد مدحها فبئس ما صنع)).
وكتابة السيرة أو المذكرات تتطلب أسلوباً أدبياً جميلاً وسهلاً، مع مراعاة التوثيق الاحترافي إذا توفر سجل حافل بالإنجازات الملهمة في البيئة التي عاش فيها الكاتب، وما فيها من العبر والدروس المؤثرة وأحياناً التفاخر بشرط وجود ما يبرر له ذلك.
في كتابه ((قبل تشييع الجنازة)) أكد الروائي المصري سعيد القرش ((أن الكتابة غواية أكثر بريقاً وغنى وإغناء وانغماساً في الحياة واقتراباً من البشر المحبين للحياة... ولكنها أيضا فضيحة لايسهل سترها تشهد لصاحبها أو عليه)).
ومن المؤكد أن الإنسان إذا أصر على كتابة سيرته وهو متيقن أنه عاش حياته في الظل، دون أثر وتأثير
فذلك عمل يشبه من يطارد سراباً في دفاتر الأيام ويكشف أموراً سترها الله.
إن الإنجازات الحقيقية العظيمة التي صنعها المبدعون ممن خدموا أوطانهم ومجتمعاتهم بصدق وأمانة، فرضت نفسها، وبقيت حاضرة في ذاكرة التاريخ، وهي تستحق الكتابة عنها.
يقول إبراهبم عبدالمجيد في كتابه ((استراحة بين الكتب)): ((لدي يقين بأن السيرة في عالمنا العربي لا يمكن أن تكون من الشجاعة في الكثير)).
وأضاف: ((هذا لا يعني أن أطالب الكاتب أي كاتب بأن يكتب ما نريد ... الكاتب في النهاية يرى العلامات في سيرته ويتوقف عندها خاصة حين تكون مظلمة أو مضيئة لآماله أو للحياة من حوله)).
وعندما أقبلت وسائل التواصل بقضها وقضيضها، رافقها إنشاء مئات الآلاف من المنصات ذات المساحات المجانية، فهرف نحوها ((المهرفون)) بمذكرات يومية على شكل سير متقطعة، محشوة بآراء وأخبار ساذجة واختلاق قصص نجاح مشوهة الأطراف، واجترار ذكريات لا تفيد شيئاً، وأولئك لم تنهرهم أعمارهم بعد تقاعدهم من مطاردة وهم بريق الأضواء، وانتظار تغريدة مدح تتلاشى في الأجواء.
وفي المقابل فإن الأمر لا يخلو من مؤلفات لسير ذاتية ومذكرات في غاية الإبداع، وأيضاً وجود منصات إلكترونية لها قيمة ثقافية واجتماعية وإبداعية في الكلمة والمعنى والصورة، تسترعي انتباه القراء والمتابعين من خلال تعزيز المبادئ، وتجسيد القدوة الحسنة في القول والعمل.ونشر التفاؤل وإبراز جمال ملامح ماضينا التليد وحاضرنا المجيد.

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