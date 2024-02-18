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متى حنط المصريون القدماء موتاهم

2/18/2024 2:18:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ربما اشتهر المصريون القدماء بالطريقة التي تعاملوا بها مع الموتى، بدءا من بناء الأهرامات وحتى ملء المقابر تحت الأرض بالكنوز والتحف، واشتهروا أيضًا بتحنيط العديد من المتوفين حديثًا للحفاظ على أجسادهم.
قال ستيفن باكلي، الباحث في جامعة يورك في المملكة المتحدة الذي شارك في كتابة ورقتين بحثيتين حول هذا الموضوع: ((أصل التحنيط عند المصريين، الذي توجد أدلة علمية واضحة عليه، يعود إلى حوالي 4300 سنة قبل الميلاد. قد نجد أن الأمر يعود إلى ما قبل ذلك)).
وتشمل هذه الأدلة لفاقات (أغلفة) مومياء عمرها 6300 عام عُثر عليها في مقبرة مصرية قديمة في موقع يبعد نحو 200 ميل (320 كيلومترًا) جنوب القاهرة. وقد تم التنقيب عن المدافن في أوائل القرن العشرين، وتم إحضار الأغلفة إلى المملكة المتحدة وهي الآن في متحف بولتون كما أشار باكلي وزملاؤه في دراسة بلوس وان في عام 2014.
في الدراسة، اختبر العلماء الأغلفة ووجدوا أنها تحتوي على راتنجات (إفراز عضوي يحوي المواد الهيدروكربونية من النبات) تستخدم عادة في التحنيط. وتشير الاختبارات إلى أن هذه الراتنجات كانت مصنوعة من مجموعة متنوعة من المكونات مثل الزيوت النباتية والدهون الحيوانية والشمع والصمغ النباتي، وأشار العلماء إلى أن المصريين القدماء استخدموا راتنجات مماثلة في فترات زمنية لاحقة للتحنيط.

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