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خدعت حكومتها بالحمل 24 سنة

2/18/2024 2:18:01 PM
(MENAFN- Al Watan) لجأت إحدى السيدات الإيطاليات إلى خدعة غريبة، للحصول على إعانات الأمومة التي تقدمها الدولة، بادعائها الحمل 17 مرة. غير أن خططها فشلت، وانتهى بها الحال في السجن.
باربرا إيويل، البالغة من العمر 50 عامًا، خدعت الحكومة 24 عامًا تقريبًا من خلال عملية احتيال، حيث زعمت المرأة أنها أنجبت خمسة أطفال، وخضعت لـ12 حالة إجهاض، للحصول على إعانات الأمومة التي تقدمها الدولة الإيطالية.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تلقت المرأة آلاف اليوروهات من الحكومة عن طريق الاحتيال. كما تمكنت من الاستفادة من إجازة الأمومة بادعاءاتها الكاذبة.
وقد كُشفت حيلة إيويل بعد أن وضعتها السلطات تحت المراقبة، لمعرفة ما إذا كانت ادعاءاتها بشأن عملية الولادة في ديسمبر الماضي صحيحة أم لا. غير أنه سرعان ما ثبت أن حملها كان مجرد خدعة.
وذكر ممثلو الادعاء أن المرأة استخدمت الوسائد في إظهار انتفاخ صغير ببطنها، وكأنها تبدو في الشهور الأولى من الحمل، ولم تكتف بذلك، بل بدأت في تقليد طريقة مشي النساء الحوامل في محاولة جديدة لخداع رجال التحقيق.
وأضاف المدعون أن المرأة سرقت شهادات ميلاد أطفال من مستشفى في روما، وزورت وثائق، لمساعدتها في عملية الاحتيال. كما أبلغوا المحكمة أن أطفال إيويل لم يرهم أحد قط، ولم تكن أسماؤهم موجودة في أي وثيقة قانونية.
الغريب أن زوج السيدة، ويدعى دافيد بيزيناتو، شهد ضدها في التحقيقات بعد أن وُعد بعقوبة مخففة، مؤكدا لرجال الشرطة أن زوجته لم تحمل أبدًا.
وعلى الرغم من الأدلة وشهادة زوجها، أصرت إيويل على أنها أنجبت خمسة أطفال، متمسكة بشدة بادعاء تعرضها لـ12 حالة إجهاض، فحكم عليها بالسجن سنة وستة أشهر.

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