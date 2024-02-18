عظام فك تكشف مصير مقاتل

(MENAFN
- Al Watan) كشف التحليل الجيني لعظام فك تم انتشالها من بحر الشمال مصير مقاتل بارز من المقاومة الهولندية بعد أكثر من 80 عامًا على فقدانه.
ووفقًا للشرطة الهولندية، فقد أصبح من الممكن التعرف إلى العظام من خلال مقارنة الحمض النووي لعظام الفك التي عثر عليها الصيادون في شبكتهم قبالة سواحل شمال هولندا في عام 2003، مع الحمض النووي للأحفاد المحتملين.
ويعتقد أن العظام تعود إلى إرنست مولتزر، الذي قاوم، بصفته نائب رئيس شركة لوكاس بولس للمشروبات خلال الحرب العالمية الثانية، عمليات التسليم من شركته إلى المحتلين النازيين وتم فصله.
وانضم مولتزر إلى المقاومة وأراد العبور إلى إنجلترا على متن قارب تجديف مع اثنين من رفاقه في نوفمبر 1941.
ولم يصل مولتزر، الذي شارك كبحار في دورة الألعاب الأولمبية عام 1936 في ميونخ، إلى هناك قط.
وتم اكتشاف عظام فكه على بعد 6 كيلومترات قبالة الساحل الهولندي.
وقالت السلطات إن بقايا المقاوم دفنت يوم السبت في مقبرة الشرف الوطنية في أبلدورن.
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