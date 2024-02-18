Sunday, 18 February 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عظام فك تكشف مصير مقاتل

2/18/2024 2:18:01 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف التحليل الجيني لعظام فك تم انتشالها من بحر الشمال مصير مقاتل بارز من المقاومة الهولندية بعد أكثر من 80 عامًا على فقدانه.
ووفقًا للشرطة الهولندية، فقد أصبح من الممكن التعرف إلى العظام من خلال مقارنة الحمض النووي لعظام الفك التي عثر عليها الصيادون في شبكتهم قبالة سواحل شمال هولندا في عام 2003، مع الحمض النووي للأحفاد المحتملين.
ويعتقد أن العظام تعود إلى إرنست مولتزر، الذي قاوم، بصفته نائب رئيس شركة لوكاس بولس للمشروبات خلال الحرب العالمية الثانية، عمليات التسليم من شركته إلى المحتلين النازيين وتم فصله.
وانضم مولتزر إلى المقاومة وأراد العبور إلى إنجلترا على متن قارب تجديف مع اثنين من رفاقه في نوفمبر 1941.
ولم يصل مولتزر، الذي شارك كبحار في دورة الألعاب الأولمبية عام 1936 في ميونخ، إلى هناك قط.
وتم اكتشاف عظام فكه على بعد 6 كيلومترات قبالة الساحل الهولندي.
وقالت السلطات إن بقايا المقاوم دفنت يوم السبت في مقبرة الشرف الوطنية في أبلدورن.

MENAFN18022024000089011017ID1107867988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث