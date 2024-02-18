سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع 17 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر كاسبا 17 نقطة عند مستوى 12502 نقطة وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 161 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: نادك، والتطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والبحري الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: سلوشنز، والخريف، وسلامة، وإليانز إس إف، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و5.28%.
وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وأنعام القابضة، وأيان، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, بينما كانت أسهم شركات: سال، وأيان، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والتطويرية الغذائية الأكثر نشاطً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 69.56 نقطة، ليقفل عند مستوى 25274.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240218_155800_449-->
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