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سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع 17 نقطة

2/18/2024 2:18:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر كاسبا 17 نقطة عند مستوى 12502 نقطة وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 161 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: نادك، والتطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والبحري الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: سلوشنز، والخريف، وسلامة، وإليانز إس إف، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و5.28%.
وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وأنعام القابضة، وأيان، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, بينما كانت أسهم شركات: سال، وأيان، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والتطويرية الغذائية الأكثر نشاطً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 69.56 نقطة، ليقفل عند مستوى 25274.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240218_155800_449-->

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