Sunday, 18 February 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اكتمال أتمتة إجراءات النقل بالعبور البري الدولي TIR

2/18/2024 2:18:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أكملت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أتمتة إجراءات دفاتر النقل بالعبور البري الدولي "TIR" في جميع منافذها الجمركية، لإنهاء إجراءات الناقلين بالعبور بنظام TIR والفسح عبر المنافذ الجمركية بعد إتمام عملية الربط الإلكتروني مع نظام "TIR".
وأفادت الهيئة أنها تسعى من خلال هذه الخطوة للتيسير على عملائها واختصار الوقت والجهد عليهم, إلى جانب سعيها للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، من أجل تحقيق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، مؤكدةً التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف إستراتيجيتها في تيسير التجارة والإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.
يذكر أن المملكة انضمت إلى اتفاقية النقل البري الدولي "TIR" في وقت سابق، بهدف توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الخاصة بنقل بضائع الترانزيت، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني الذي يضمن نقل البضائع في ناقلات وحاويات آمنة، مما يُسهم في نمو حركة التبادل التجاري والترانزيت بين بلدان أعضاء الاتفاقية والحد من مدة انتظار الشاحنات وتسهيل حركة عبورها.

MENAFN18022024000089011017ID1107867985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث