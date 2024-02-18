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وفد سعودي يزور سنغافورة والصين وأمريكا لبحث فرص تمكين الربط الجوي

2/18/2024 2:18:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدأ وفد رفيع المستوى من منظومة قطاع الطيران المدني بالسعودية، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، غدا الاثنين، زيارة رسمية دولية إلى كلٍ من سنغافورة والصين والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 19 إلى 29 فبراير 2024.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الاثنين، إن الوفد سيبحث سبل التعاون فيما يتعلق بتعزيز الربط الجوي، والنمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضافت الهيئة، أن الزيارات تأتي امتدادا للجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز دور قطاع النقل الجوي في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاع، بهدف إيجاد المزيد من خيارات السفر، والإسهام في تسهيل التبادل السياحي والثقافي والتجاري بينهما.
ويستهل الوفد الزيارة لجمهورية سنغافورة، حيث سيشارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قمة شانغي للطيران ومعرض سنغافورة الجوي، إضافة إلى المشاركة في معرض الطائرات المروحية العالمي بمدينة أنهايم الأمريكية.
كما أنه من المقرر أن يلتقي الدعيلج – ضمن أجندة الزيارة – عددا من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين بالشركات المتخصصة بمجالات الطيران المدني، علاوة على عقد اجتماعات الطاولة المستديرة مع قادة الصناعة وعرض أحدث الإنجازات والفرص الفريدة التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للطيران.

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