وفد سعودي يزور سنغافورة والصين وأمريكا لبحث فرص تمكين الربط الجوي

(MENAFN
- Al Watan) يبدأ وفد رفيع المستوى من منظومة قطاع الطيران المدني بالسعودية، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، غدا الاثنين، زيارة رسمية دولية إلى كلٍ من سنغافورة والصين والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 19 إلى 29 فبراير 2024.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الاثنين، إن الوفد سيبحث سبل التعاون فيما يتعلق بتعزيز الربط الجوي، والنمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضافت الهيئة، أن الزيارات تأتي امتدادا للجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز دور قطاع النقل الجوي في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاع، بهدف إيجاد المزيد من خيارات السفر، والإسهام في تسهيل التبادل السياحي والثقافي والتجاري بينهما.
ويستهل الوفد الزيارة لجمهورية سنغافورة، حيث سيشارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قمة شانغي للطيران ومعرض سنغافورة الجوي، إضافة إلى المشاركة في معرض الطائرات المروحية العالمي بمدينة أنهايم الأمريكية.
كما أنه من المقرر أن يلتقي الدعيلج – ضمن أجندة الزيارة – عددا من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين بالشركات المتخصصة بمجالات الطيران المدني، علاوة على عقد اجتماعات الطاولة المستديرة مع قادة الصناعة وعرض أحدث الإنجازات والفرص الفريدة التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للطيران.
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