اختتام مؤتمر مستقبل الرعاية الصحية بجامعة الملك سعود

(MENAFN
- Al Watan) برعاية رئيس مجلس إدارة جامعة الملك سعود وزير التعليم يوسف البنيان، أقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية ومركز التميز البحثي في التقنية الحيوية مؤتمر الكلية الدولي الثالث "مستقبل الرعاية الصحية وتحسين العمر الصحي" في رحاب جامعة الملك سعود، حيث بدأ المؤتمر بجلسة حوارية حول مستقبل الرعاية الصحية وتحسين العمر الصحي من قبل كل من أ.د. يزيد بن عبد الملك آل الشيخ نائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي و أ.د. أوس بن إبراهيم الشمسان امين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و أ.د. أحمد بن صلاح الهرسي المدير العام التنفيدي للمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود و د. طريف بن يوسف الأعمى وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية و د. بتول بنت محمد الباز
نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع الصحة و د. داليا مؤمن خان المدير التنفيذي للمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم بوزارة الصحة و د. مي بنت محمد الراشد عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود.
واشتملت توصيات الجلسة الحوارية على دعم البرامج الصحية الوقائية التخصصية للاستمرار في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة وتحسين العمر الصحي للمجتمع، والتوسع في تقديم برامج تخصصية أكاديمية وسريرية في مجال تعزيز الصحة العامة، وتحليل البيانات الصحية، وتقنية المعلومات الصحية لتعزيز الاستفادة من البيانات الصحية في رسم منظومة الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، وتدريب الكوادر الوطنية في منظومة الرعاية الصحية على الاستخدام الأمثل للتقنيات الجينية الحديثة، والبيانات الصحية وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الصحية وخفض التكلفة العلاجية والمساهمة في تنفيذ الدراسات المسحية للكشف المبكر عن الأمراض وعوامل الخطورة المرتبطة بها في المجتمع. إضافة الى زيادة تمويل البحوث الطبية المعززة للصحة العامة وتحسين العمر الصحي وتعزيز التعاون بين وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة وجامعة الملك سعود في تحليل البيانات الصحية لفهم سلوكيات الأمراض وتحسين البرامج الوقائية و العلاجية.
كما شهد المؤتمر وورش العمل مشاركة فعّالة من قبل مجموعة متنوعة من الخبراء والمهنيين في مجال الرعاية الصحية، حيث تم تقديم 32 محاضرة علمية تغطي جوانب متعددة من التقنيات الطبية والأبحاث الطبية الحديثة التي تناقش تحسين جودة الحياة و السعي نحو الرفاه الصحي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما اشتمل الجدول العلمي على ثلاثة ورش عمل تفاعلية، حيث تبادل المشاركون المعرفة والخبرات في مجالات مختلفة لتحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم الطبي. وقدم المحاضرون من خلالها مساهمات قيمة من خلال مشاركتهم الفعّالة والحوارات المثرية.
كما تم تنظيم معرض مصاحب شارك فيه أكثر من 41 جهة حكومية وخاصة، وتمكن الحضور من التفاعل مع التقنيات والابتكارات الطبية الحديثة، وشهد المعرض أيضًا مشاركة فاعلة من الجمعيات العلمية والأندية الطلابية، ما أضفى روحًا من الديناميكية والتفاعلية على الحدث.
وأسهمت عيادات كلية العلوم الطبية التطبيقية في رفع الوعي الصحي وتقديم رؤى عملية حول التطورات الطبية الحديثة، كان المؤتمر فرصة مثالية لتبادل المعرفة وبناء وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية المستقبلية.
وبلغ إجمالي عدد المسجلين في المؤتمر وورش العمل أكثر من 3500 مسجل بمشاركة 34 متحدثا محليا ودوليا وتم خلال المعرض المصاحب عرض 27 ورقة علمية محكمة بمشاركة أكثر من 150 متطوعا ومتطوعة لتنظيم هذا
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