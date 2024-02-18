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اختتام مؤتمر مستقبل الرعاية الصحية بجامعة الملك سعود

2/18/2024 2:18:00 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية رئيس مجلس إدارة جامعة الملك سعود وزير التعليم يوسف البنيان، أقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية ومركز التميز البحثي في التقنية الحيوية مؤتمر الكلية الدولي الثالث "مستقبل الرعاية الصحية وتحسين العمر الصحي" في رحاب جامعة الملك سعود، حيث بدأ المؤتمر بجلسة حوارية حول مستقبل الرعاية الصحية وتحسين العمر الصحي من قبل كل من أ.د. يزيد بن عبد الملك آل الشيخ نائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي و أ.د. أوس بن إبراهيم الشمسان امين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و أ.د. أحمد بن صلاح الهرسي المدير العام التنفيدي للمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود و د. طريف بن يوسف الأعمى وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية و د. بتول بنت محمد الباز
نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع الصحة و د. داليا مؤمن خان المدير التنفيذي للمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم بوزارة الصحة و د. مي بنت محمد الراشد عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود.
واشتملت توصيات الجلسة الحوارية على دعم البرامج الصحية الوقائية التخصصية للاستمرار في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة وتحسين العمر الصحي للمجتمع، والتوسع في تقديم برامج تخصصية أكاديمية وسريرية في مجال تعزيز الصحة العامة، وتحليل البيانات الصحية، وتقنية المعلومات الصحية لتعزيز الاستفادة من البيانات الصحية في رسم منظومة الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، وتدريب الكوادر الوطنية في منظومة الرعاية الصحية على الاستخدام الأمثل للتقنيات الجينية الحديثة، والبيانات الصحية وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الصحية وخفض التكلفة العلاجية والمساهمة في تنفيذ الدراسات المسحية للكشف المبكر عن الأمراض وعوامل الخطورة المرتبطة بها في المجتمع. إضافة الى زيادة تمويل البحوث الطبية المعززة للصحة العامة وتحسين العمر الصحي وتعزيز التعاون بين وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة وجامعة الملك سعود في تحليل البيانات الصحية لفهم سلوكيات الأمراض وتحسين البرامج الوقائية و العلاجية.
كما شهد المؤتمر وورش العمل مشاركة فعّالة من قبل مجموعة متنوعة من الخبراء والمهنيين في مجال الرعاية الصحية، حيث تم تقديم 32 محاضرة علمية تغطي جوانب متعددة من التقنيات الطبية والأبحاث الطبية الحديثة التي تناقش تحسين جودة الحياة و السعي نحو الرفاه الصحي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما اشتمل الجدول العلمي على ثلاثة ورش عمل تفاعلية، حيث تبادل المشاركون المعرفة والخبرات في مجالات مختلفة لتحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم الطبي. وقدم المحاضرون من خلالها مساهمات قيمة من خلال مشاركتهم الفعّالة والحوارات المثرية.
كما تم تنظيم معرض مصاحب شارك فيه أكثر من 41 جهة حكومية وخاصة، وتمكن الحضور من التفاعل مع التقنيات والابتكارات الطبية الحديثة، وشهد المعرض أيضًا مشاركة فاعلة من الجمعيات العلمية والأندية الطلابية، ما أضفى روحًا من الديناميكية والتفاعلية على الحدث.
وأسهمت عيادات كلية العلوم الطبية التطبيقية في رفع الوعي الصحي وتقديم رؤى عملية حول التطورات الطبية الحديثة، كان المؤتمر فرصة مثالية لتبادل المعرفة وبناء وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية المستقبلية.
وبلغ إجمالي عدد المسجلين في المؤتمر وورش العمل أكثر من 3500 مسجل بمشاركة 34 متحدثا محليا ودوليا وتم خلال المعرض المصاحب عرض 27 ورقة علمية محكمة بمشاركة أكثر من 150 متطوعا ومتطوعة لتنظيم هذا

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